Tuvalet izni alamayan çocuğa milyon dolarlık tazminat

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, 2012'de 14 yaşında olan öğrenciye öğretmeninin tuvalet izni vermemesi ve kova kullanarak ihtiyacını gidermek zorunda kalması üzerine açılan davada mahkeme öğrenciye yaklaşık 1,3 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi.

Kaliforniya eyaleti Yüksek Mahkeme Hakem Kurulu, okulun bağlı olduğu yerel yönetime ve ilgili öğretmene 2012'de dava açan öğrenciyi haklı bularak, yerel yönetimin 1,25 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti.

Yerel yönetim ise karardan dolayı üzgün olduklarını, temyize gidip gitmemeyi değerlendireceklerini açıkladı.

Ayrıca mahkeme, olay nedeniyle ruh sağlığı bozulan öğrencinin tedavi masraflarının karşılanması için ek olarak 41 bin dolar ödeme talebinde bulundu.

2012'de Patrick Henry Lisesi'nde eğitim gören ve şimdi 19 yaşında olan öğrencinin, öğretmeni Gonja Wolf'dan derste tuvalete gitmek için izin istediği, Wolf'un telkiniyle sınıfın yanındaki depodan kova alarak ihtiyacını gideren öğrencinin sınıf arkadaşları tarafından alay konusu olduğu belirtildi.

Öte yandan, okul yetkilileri ve yerel yönetimin avukatı ise öğrenci ve ailesinden özür dileyerek öğretmenin amacının öğrenciyi utandırmak olmadığını, Wolf'un ders esnasında tuvalet izni verilmemesi gerektiği şeklinde yanlış bir düşünceye sahip olduğunu söyledi.

Yerel yönetim, öğrencinin olay sonrası depresyona girmesi ve intihara kalkışması sebebiyle ilk etapta talep edilen 25 bin dolarlık manevi tazminatı ödemeye reddetmişti.

Olay sonrasında Wolf ücretli idari izne ayrılarak bir daha okula dönmemişti.