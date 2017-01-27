Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın Sözcüsü Yara Sharif, Cenevre'de 8 Şubat'ta başlaması planlanan Suriye görüşmelerinin ertelendiğine yönelik haberlere ilişkin, "Bizim tarafımızda henüz bir erteleme söz konusu değil." dedi.

Sözcü Sharif, AA muhabirine Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Cenevre'de şubat başında gerçekleştirilmesi planlanan Suriye görüşmelerinin ay sonuna ertelendiğine dair açıklamasını değerlendirdi.

Erteleme kararını sadece de Mistura'nın verebileceğinin altını çizen Sharif, "De Mistura önümüzdeki hafta New York'a gidecek. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve ardından BM Güvenlik Konseyi üyeleriyle görüşten sonra bu konuyla ilgili açıklama yapacak. Bizim tarafımızda henüz bir erteleme söz konusu değil." dedi.

Moskova'da "Suriyeli siyasi muhalefet temsilcileri" olarak adlandırılan grupla görüşen Lavrov, geçen yıl nisan ayından bu yana Cenevre'de Suriyeli tarafların katıldığı görüşmeleri düzenlemeyen BM'nin pasifliğinin kabul edilemez olduğunu belirtmişti.

Lavrov, "Cenevre görüşmeleri 8 Şubat'tan ay sonuna ertelendi. Cenevre'de anayasa çalışması gibi net konulara odaklanılması gerektiğini düşünüyoruz." ifadesini kullanmıştı.