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li sivilleri katletti

Terör örgütü PKK'nın uzantısı , evlerine dönmek isteyen Suriyeli sivilleri katletti. Fırat Nehri'nin doğusunda bulunan Şiyuk Köyü'nü DEAŞ'tan koruyacaklarını söyleyen PYD unsurları, köylerine dönüş yapan masum halkı öldürdü.

PYD Suriyeli sivilleri katletti

'de köylerine dönmek isteyen sivillere (PKK) unsurlarınca ateş açılması sonucunda 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Askeri kaynaklardan alınan bilgilere göre; Fırat Nehri'nin doğusunda bulunan Şiyuk Köyü'nü DEAŞ'tan koruyacaklarını söyleyen PYD unsurlarına terk ederek 'a yerleşen Suriyeli siviller, bölgede DEAŞ tehdidinin kalmadığını ileri sürerek 25 Ocak 2017 günü saat 13.30'da köylerine geri dönmek istediklerini beyan etti. Sosyal medya üzerinden organize olan yaklaşık 100 köylü, Fırat Nehri üzerindeki köprünün batı ayağında toplandı. İçlerinde kadın ve çocukların da bulunduğu köylüler, protestoya devam ederek daha önce PYD tarafından yıkılan Şiyuk Köprüsü'ne doğru yürüyüşe geçti.



Ellerindeki Türk ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bayraklarıyla PYD karşıtı protestolarını sürdüren köylülere, saat 15.30 sıralarında köprünün doğu ayağındaki An Nasiriyah bölgesinde bulunan PYD unsurlarınca uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Açılan ateş sonucunda 7 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Üzerlerine ateş açılması üzerine bölgeyi terk eden köylüler, Cerablus merkezine döndü. Yaralılar Cerablus'ta tedavi altına alındı.
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  • 27 Ocak 2017, Cuma 08:11
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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Yurdum Yurdum

İnsanlık bitmiş şeytanlar çıkmış allahım sana sıgınırım

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 27.01.2017 15:38
fırat fırat

bu pyd bölgelere bir iki fırtına göndersek nasıl olur

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 27.01.2017 12:06
AHMET AHMET

şu pyd yi iyi bi bombalamak lazım ne duruyorsunuz

Aynı Görüşte misiniz?
evet8
hayır0
cevapla 27.01.2017 11:07
Haberin tüm yorumlarını okuyun (3 yorum)

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