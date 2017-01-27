İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Ramallah'ın doğusundaki Ofra Yahudi yerleşim biriminde 68 yeni konut inşası için talimat verdiği belirtildi.

Haaretz gazetesinin haberinde Netanyahu'nun, İsrail Yüksek Mahkemesi'nin tahliye edilmesi yönünde karar aldığı Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimi Amona sakinleri için Ofra Yahudi yerleşim biriminde 68 yeni konut inşa edilmesi talimatını verdiği kaydedildi.

Haberde, bu kararla Netanyahu'nun Amona yerleşim biriminin barışçıl bir şekilde tahliyesi için sakinleriyle anlaşmaya varmayı hedeflediği değerlendirmesine yer verildi.

Filistinlilerin açtığı davada İsrail Yüksek Mahkemesi, 26 Aralık 2014'te, "özel mülkiyet üzerine kurulduğu için yapılara ruhsat verilmesinin mümkün olmayacağı" gerekçesiyle Amona Yahudi yerleşim biriminin 2 yıl içinde tahliye edilmesine hükmetmişti.

Mahkeme, İsrail hükümetine Yahudi yerleşimcilerin, 25 Aralık 2016'ya kadar Amona'yı boşaltmalarını içeren kararı ibraz etmişti. İsrail hükümeti ise mahkemeden söz konusu kararı, 7 ay ertelemesini talep etmişti.

Kudüs'ün kuzeyindeki Binyamin bölgesinde Filistinlilere ait arazi üzerine 1997'de inşa edilen Amona Yahudi yerleşim biriminde yaklaşık 50 Yahudi aile yaşıyor.

İsrail'in, işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını içeren 2334 sayılı karar, BM Güvenlik Konseyinde 23 Aralık'ta kabul edilmişti. ABD'nin çekimser kalmasıyla geçen karar, İsrail'de tepkiyle karşılanmıştı.



