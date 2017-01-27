Cumhuriyetçilerin önde gelen isimlerinden Arizona Senatörü John McCain, Başkan Donald Trump'a Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımları kaldırmaması konusunda uyarıda bulundu.

McCain, yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın Rusya'ya uygulanan yaptırımları kaldırması durumunda Kongre'yi harekete geçirerek yaptırımların tekrar başlamasını sağlayacağını belirtti.

Trump'a "sorumsuzca davranma" şeklinde çağrıda bulunan McCain, "ABD'nin ve müttefiklerimizin ulusal güvenliği adına, umut ediyorum ki Başkan Trump konuya ilişkin yayılan dedikodulara bir son verecektir." ifadesini kullandı.

McCain, Trump'ın yaptırımları kaldırması durumunda ise Kongre üyeleriyle görüşerek Rusya'ya uygulanan yaptırımların yasalaşmasını sağlayacağını bildirdi.

Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in cumartesi günü telefonda görüşmesi bekleniyor. McCain'in konuya ilişkin yazılı açıklamayı görüşme öncesinde yapması dikkati çekti.

Trump, İngiltere Başbakanı Theresa May'le düzenlediği ortak basın toplantısında konunun gündeme gelmesi üzerine, "Rusya'ya yaptırımların kaldırılmasını tartışmak için henüz çok erken." dedi.

