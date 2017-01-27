‘Kimse bizi uyarmadı’

İtalya'nın orta kesimlerini sarsan deprem fırtınasının ardından Pescara kentinin batısında çığ altında kalan Rigopiano Oteli'nden acı haber geldi. Enkazda, kayıp kişileri bulmak üzere bir haftadır yürütülen çalışmalarda sona gelindi. Resmi verilere göre, çığ düşen otelde 29 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden 29 kişinin cesetleri de enkaz altından çıkarıldı. Olayın üstünden 40 saat geçtikten sonra geçen cumartesi ve pazar günü 11 kişi enkazdan sağ kurtarılmıştı. Olayın meydana geldiği sırada otelde, 4'ü çocuk 28 konuk ve 12 de otel görevlisinin olduğu bildirildi. Felakete ilişkin soruşturmayı yürüten Pescara savcılarından Christina Tedeschi, ilk olarak otopsileri yapılan 6 kişinin ölüm nedenleri arasında, hipotermi, vücutlarının çeşitli yerlerinde ciddi kırıklıklar, boğulmanın yer aldığını açıkladı. Enkazdan sağ kurtarılan Giorgia Galassi, kimsenin kendilerini çığ riskine karşı uyarmadığını belirterek, "Depremler olduğunda çok korktuk. Kimse çığ konusunda bizi uyarmadı" dedi. Bu açıklamadan sonra otel yetkililerinin de gözaltına alındığı ifade edildi.