Dünyanın en zengin spor kulübü Real Madrid, logo açılımı yaptı. İspanyol devi, Ortadoğu pazarı için ürünlerindeki armalarda yer alan "haç"ı çıkartma kararı aldı. Dünyanın en başarılı kulüplerinden biri olan Real Madrid'in ürünleri satış rekorları kırdı. Ancak eflatun-beyazlı kulübün 1908 yılından beri kullandığı armasındaki haç motifi, Ortadoğu pazarı için sıkıntılar yarattı. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Marka firmasıyla anlaşma yapan Real Madrid, ürünlerini yeni iş ortağı aracılığıyla bu ülkenin yanı sıra Katar, Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt ve Umman'da satışa çıkartmak için yeni kararlara imza attı. Real, gelenler üzerine Ortadoğu'da satışa çıkarılan ürünlerdeki armalarda yer alan 'haç'ı çıkarttı. Kulübün, bölgedeki yoğun Müslüman nüfusunun hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak bu kararı aldığı açıklandı.
BU DEĞİŞİKLİK İLK DEĞİL
Anlaşma kapsamında Real'in ürünlerini Ortadoğu pazarında satacak Marka firması, ürünlerde haç arması kullanmayacağını aktardı. Söz konusu firmanın gelecek mart ayından itibaren Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn ve Umman'da Real Madrid forma ve ürünlerinin satışına başlayacağı aktarıldı. Real Madrid, geçtiğimiz yıllarda Arap ülkelerinde benzer uygulamalar yapmış, bazı tanıtımlarda ve sponsorluk anlaşmalarında amblemindeki haç sembolünü kaldırmıştı. İspanyol kulübü son olarak 2014'te Abu Dabi Ulusal Bankası ile yaptığı sponsorluk anlaşmasında amblemindeki haç sembolünü kullanmamıştı.
İspanyol takımı,3.3 milyar dolarıbulan değeriyledünyanın enzengin kulübüolarak gösteriliyor.Kulüp,Ortadoğu'dasatışa çıkartılanürünlerindekilogodaki "haç"işaretini kaldırıyor.
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