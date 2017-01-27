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Gölge First Lady

ABD Başkanı ’ın eşi Melania ile kızı İvanka Trump’ın birçok konuda karşı karşıya geldiği ortaya çıktı İddialara göre Ivanka, ‘ gölge’ First Lady...

Gölge First Lady
ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, çocuklarıyla birlikte Beyaz Saray'a yerleşti. Büyük kızı Ivanka Trump'ın da güvenlik nedeniyle Beyaz Saray'da yaşayacağı belirtildi. İşte bu durum, tartırşmaları da beraberinde getirdi. Yoğun şekilde kullandığı sosyal medya sayfasında yaptığı bir paylaşımda "Aile önemli bir şey değildir, aile her şeydir" diyen 'ın 'gölge First Lady' olduğu iddia edildi.

TRUMP KAZANÇLI ÇIKAR
Beyaz Saray'da Trump'ı öne çıkartacak birçok konuda Ivanka Trump'ın sözlerinin geçtiğini belirten aileye yakın kaynaklar, "Ivanka, son derece güzel ve zeki. Melania de elbette güzel. Ancak Ivanka, babasının şirketlerindeki güçlü yönetim anlayışıyla, Melania'ye göre çok daha aktif. Bu durum nedeniyle, 'gölge' First Lady Ivanka. Bu durum bir süre sonrasında bazı sorunları gün yüzüne çıkartabilir. Ancak Trump, kadınların zekasına çok güvendiğini ve hem eşi hem de kızının bu rekabetinden kendisinin kazançlı çıkacağına inanıyor" dedi. 2009 yılından bu yana Jared Kushner ile evli ve üç çocuk sahibi olan Ivanka'nın Trump'ın yapacağı birçok yurt dışı ziyaretinde de Air Force One'da yer alacağına dikkat çekildi. Bu arada Melania Trump'ın modacısı olmak istemeyen tom Ford'un da, bir aracı göndererek Beyaz Saray'la yakın ilişkiler içinde olmak istediğini ilettiği iddia edildi. Bu iddia, Tom Ford'a olan tepkileri arttırdı.

Trump'ın başkanlığa geldiği açılış gününde aralarında Meryl Streep'in de yer aldığı yüzlerce aktör, sanatçı ve eleştirmen grev yaptı. J-20 Art Strike (J-20 Sanat Grevi) adı altındaki protesto gösterisi, büyük ses getirdi. Şimdi o isimlerden bazıları, Ivanka ile bir araya gelmek istediğini açıkladı.
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YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Ramba Samba Ramba Samba

yahudi gölgeleri cokkkkk uzadi günes batiyor

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cevapla 27.01.2017 08:19
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