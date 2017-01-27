ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, çocuklarıyla birlikte Beyaz Saray'a yerleşti. Büyük kızı Ivanka Trump'ın da güvenlik nedeniyle Beyaz Saray'da yaşayacağı belirtildi. İşte bu durum, tartırşmaları da beraberinde getirdi. Yoğun şekilde kullandığı sosyal medya sayfasında yaptığı bir paylaşımda "Aile önemli birşey değildir, aile her şeydir" diyen Ivanka Trump'ın 'gölge First Lady' olduğu iddia edildi.
TRUMP KAZANÇLI ÇIKAR
Beyaz Saray'da Trump'ı öne çıkartacak birçok konuda Ivanka Trump'ın sözlerinin geçtiğini belirten aileye yakın kaynaklar, "Ivanka,son derece güzel ve zeki. Melaniade elbette güzel. Ancak Ivanka,babasının şirketlerindeki güçlüyönetim anlayışıyla, Melania'yegöre çok daha aktif. Bu durumnedeniyle, 'gölge' First LadyIvanka. Bu durum bir süresonrasında bazı sorunları günyüzüne çıkartabilir. Ancak Trump,kadınların zekasına çok güvendiğinive hem eşi hem de kızının burekabetinden kendisinin kazançlıçıkacağına inanıyor" dedi. 2009 yılından bu yana Jared Kushner ile evli ve üç çocuk sahibi olan Ivanka'nın Trump'ın yapacağı birçok yurt dışı ziyaretinde de Air Force One'da yer alacağına dikkat çekildi. Bu arada Melania Trump'ın modacısı olmak istemeyen tom Ford'un da, bir aracı göndererek Beyaz Saray'la yakın ilişkiler içinde olmak istediğini ilettiği iddia edildi. Bu iddia, Tom Ford'a olan tepkileri arttırdı.
Trump'ın başkanlığa geldiği açılış gününde aralarında Meryl Streep'in de yer aldığı yüzlerce aktör, sanatçı ve eleştirmen grev yaptı. J-20 Art Strike (J-20 Sanat Grevi) adı altındaki protesto gösterisi, büyük ses getirdi. Şimdi o isimlerden bazıları, Ivanka ile bir araya gelmek istediğini açıkladı.
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yahudi gölgeleri cokkkkk uzadi günes batiyor
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