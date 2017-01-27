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i kollayan 'dan bahane

'dan 8 darbeci askerin iade edilmemesi konusunda açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Yargımız bağımsızdır, kararları saygıyla karşılanır ve bağlayıcıdır." denildi.

Darbecileri kollayan Yunanistandan bahane
'a kaçan 8 darbeci asker hakkında Yunanistan Başbakanlığından açıklama yapıldı.

Yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye'deki darbeye karşı çıktık ve Türk hükümetine destek verdik. Ancak yargımız bağımsızdır, kararları saygıyla karşılanır ve bağlayıcıdır."
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  • 27 Ocak 2017, Cuma 18:39
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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ata ata

yohyaa isinize bozle geldigi icin yarinda baska t[rlu dansi iyi biliyorsunuz pis katiller osmanlininzayif doneminde de bagimsizlik diye arkamizdan vurdunuz halbuki ozamana kadaar beraber savastik siz guclulerin yanindasiniz bunu ancak korkak tavuklar yapar

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cevapla 28.01.2017 01:18
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