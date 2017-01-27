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Yunanistan'a kaçan 8 darbeci asker hakkında Yunanistan Başbakanlığından açıklama yapıldı.
Yapılan açıklama şöyle:
"Türkiye'deki darbeye karşı çıktık ve Türk hükümetine destek verdik. Ancak yargımız bağımsızdır, kararları saygıyla karşılanır ve bağlayıcıdır."
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yohyaa isinize bozle geldigi icin yarinda baska t[rlu dansi iyi biliyorsunuz pis katiller osmanlininzayif doneminde de bagimsizlik diye arkamizdan vurdunuz halbuki ozamana kadaar beraber savastik siz guclulerin yanindasiniz bunu ancak korkak tavuklar yapar
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