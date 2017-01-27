Albright da sert tepki gösterdi

ABD eski Dışişleri BakanıMadeleine Albright, Trumpyönetiminin Müslümanlara kayıtolma zorunluluğu getirmeyiplanladığına dair haberlere tepkigösterdi. Albright, Trump'ınMüslüman Amerikalılar içinveri tabanı oluşturması halinde,kendisini Müslüman olarakkaydettirmeye hazır olduğunusöyledi. 8 Kasım'da HillaryClinton'ı destekleyen Albright,Trump'ın büyük hatalaryaptığını ve bunun ABD'yepahalıya mal olacağını iddia etti.
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