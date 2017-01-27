Albright da sert tepki gösterdi

ABD eski Dışişleri Bakanı Madeleine Albright, Trump yönetiminin Müslümanlara kayıt olma zorunluluğu getirmeyi planladığına dair haberlere tepki gösterdi. Albright, Trump'ın Müslüman Amerikalılar için veri tabanı oluşturması halinde, kendisini Müslüman olarak kaydettirmeye hazır olduğunu söyledi. 8 Kasım'da Hillary Clinton'ı destekleyen Albright, Trump'ın büyük hatalar yaptığını ve bunun ABD'ye pahalıya mal olacağını iddia etti.