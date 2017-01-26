Dışişleri Bakanlığından, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'de güvenli bölge oluşturacağını söylemesinin ardından açıklama geldi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Müftüoğlu, "Türkiye uzun süredir dile getiriyordu. Netleşince bakacağız, takip ediyoruz" diye konuştu.

Öte yandan Trump'ın açıklamasına Rusya'dan da yanıt geldi.



Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Trump yönetiminin Suriye'de güvenli bölgeler oluşturulmasına ilişkin planının açıklanmasından önce Rusya'ya danışmadığını dile getirdi. "Amerikalı ortaklarımız, bize danışmadı. Bu bağımsız bir karar" diyen Peskov, "Bu planın, mültecilerle olan durumu şiddetlendirmemesi açısından önemli. Ancak, büyük ihtimalle tüm sonuçlar düşünülmeli" ifadelerini kullandı.