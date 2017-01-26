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'a Türkiye ve 'dan jet yanıt

ABD Başkanı Donald 'ın, imzalayacağı bir kararname ile "'de halkın korunması için güvenli bölgeler oluşturulması" talimatı vereceği iddialarına Türkiye ve 'dan cevap geldi.

Trumpa Türkiye ve Rusyadan jet yanıt

Dışişleri Bakanlığından, ABD Başkanı Donald 'ın 'de güvenli bölge oluşturacağını söylemesinin ardından açıklama geldi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Müftüoğlu, "Türkiye uzun süredir dile getiriyordu. Netleşince bakacağız, takip ediyoruz" diye konuştu.

Öte yandan Trump'ın açıklamasına 'dan da yanıt geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Trump yönetiminin Suriye'de güvenli bölgeler oluşturulmasına ilişkin planının açıklanmasından önce Rusya'ya danışmadığını dile getirdi. "Amerikalı ortaklarımız, bize danışmadı. Bu bağımsız bir karar" diyen Peskov, "Bu planın, mültecilerle olan durumu şiddetlendirmemesi açısından önemli. Ancak, büyük ihtimalle tüm sonuçlar düşünülmeli" ifadelerini kullandı.
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  • 26 Ocak 2017, Perşembe 12:06
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