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Sigara içerken dondu

Sigara içerken dondu
Almanya'nın Kassel kentinde yaşayan Tanja Hollstein (19), 22 Ocak'ta sigara içmek için evden çıktı. Ancak genç kızdan bir daha haber alınamadı. Güvenlik güçleri, Tanja'yı bulmak için çalışma başlattı. Evine 2.5 kilometre uzaklıkta cesedi bulunan genç kızın donarak öldüğü ortaya çıktı. 'ın sigara içmek için dışarı çıktığı gün hava sıcaklığının -12 derece olduğu vurgulandı.
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  • 26 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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