Rusya ilk elektromanyetik silahı test etti

Başkent Moskova yakınındaki Shatura Enstitüsünün yüksek basınç araştırma birimi mühendisleri, patlayıcı ve itici mekanizmalar yerine elektromanyetik güç birikimiyle ateşleme yapan yeni bir silahın testini tamamladıklarını açıkladı. Yeni teknoloji silah, namlusunun içinde her iki tarafında elektromanyetik güç üreticileri olan bir kızakla ateşleme yapıyor.
Uzmanlar, test ettikleri silahtan çıkan merminin saniyede 3 kilometre hıza ulaştığını belirtirken, yayınladıkları videoda silahtan ateşlenen 15 gramlık plastik silindirin santimetrelerce kalınlıktaki alüminyum plakayı deldiği görülüyor.
Normalde konvansiyonel silahlarda mermi çıkış hızı, merminin kalibresine, silahın namlu çapına ve içindeki yiv setlerine bağlı olarak saniyede 330 metre ile bin 800 metre arasında değişiyor.
Elektromanyetik silahın yüksek enerji fiziği çalışmalarında yeni bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Enstitü Direktörü Aleksey Şurpov, "Artık saniyede 4,5 kilometre hıza ulaşabilecek düzenekler yapabileceğiz." ifadesini kullandı.
Amerikalılar ise aynı teknolojiyi daha büyük ebatlı top türevi silahlara uygulamak üzere çalışmalar yürütüyor. ABD Savunma Bakanlığı, 20 kilogramlık mermiler fırlatan elektromanyetik ateşlemeli bir topun denizdeki ilk denemelerinin bu yıl ve gelecek yıl içinde yapılacağını açıklamıştı.
kalan karakter 1000
bence bizimkiler böyle şeylerle uğraşmamalı. bu tür silahların tamamı hacklenerek istenilen hedefe yönlendirilebilecek yapıda. eğer bizimkiler aptalca olan eğitim sistemini değiştirir de yerli ve milli çocuklardan oluşan ekiplerle dünyanın bir numaralı yazılımcılarını yetiştirirse tüm silahlara el koyabiliriz. Fakat öncelikle aptal yetiştiren eğitim sistemini değiştirmek lazım. mesela bilgisayar mühendisliği okuyan çocuklara assembly sadece temel olarak öğretiliyor. çocuklar ne olduğunu dahi bilmiyor. oysa işlemci dillerine hakim olan tüm işlemcileri ve işletim sistemlerini esir edebilir. zaten gerçek bilgisayar korsanları da işlemci dillerini kullanır. radarlar, uydular vasıtası ile kontrol edilen o tür silahları kontrol altına almak demek en büyük güçtür. Koral gibi teknolojilere ağırlık vermek en akıllı iştir. bu konuda dünyanın bir numarası olanlar fiziki silahlarını da hedefine zayiat vermeden ulaştırır.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.