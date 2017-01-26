Kedi Kadın zorda!

ABD'DE yaptırdığı estetik ameliyatlar nedeniyle yüzü kediyi andırdığı için "KediKadın" lakabıyla anılan Jocelyn Wildenstein(71) zor günler geçirmeye başladı. Eski sevgilisi Lloyd Klein'a (49) saldırmaktan tutuklanan "Kedi Kadın", 1999'da boşandığı galerici eşi Alec Wildenstein'dan 2015'ten beri nafaka alamadığını açıkladı. Maddi zorluklar yaşadığını söyleyerek Trump World Tower'ın 51'inci katındaki lüks dairesini 13 milyon dolara satışa çıkarttı.
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