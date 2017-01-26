YATIRIM SÖZÜ VERDİLER
Trump, Beyaz Saray'da otomotiv sektörünün en büyük üreticileriyle bir araya geldi. General Motors'dan Mary Barra, Ford'dan Mark Fields ile Fiat Chrysler'dan Sergio Marchionne ile bir görüşme gerçekleştirdi. Seçim döneminde Meksika ve diğer ülkelerde üretim yapan otomobil şirketlerine, "ABD dışında üretilip ülkeye sokulan araçlardan yüzde 35 vergi alacağım" diyen Trump, toplantıda bu sözlerini yineledi. CEO'lardan ABD'de üretimi arttırmalarını ve yeni istihdam yaratmalarını istedi. Şirketler ise Trump'in resti karşısında geri adım atmayı tercih etti. Otomotiv devleri, Meksika'daki yeni yatırım planını iptal ettiklerini ve ABD'de yeni yatırım kararları aldıklarını bildirdi. General Motors, ABD'de 1 milyar dolarlık yatırımla 450 kişilik, Fiat Chrysler ise 1 milyar dolarlık yatırımla 2 bin kişilik yeni istihdam oluşturacağı sözünü verdi. Ford da ABD'de 700 kişilik yeni istihdam oluşturmayı planladıklarını bildirdi.
BANA'DAN MEKTUP
Dünya, Suriyeli 7 yaşındaki Bana Alabed'i Halep'de yaşanan vahşeti Twitter'dan duyurmasıyla tanıdı. Geçen Aralık'ta Halep'teki bombardımandan kurtarılarak ailesiyle birlikte Türkiye'ye sığınan Bana, yine herkesi duygulandırdı. Bana, İngilizce öğretmeni annesinin yardımıyla ABD Başkanı Donald Trump'a bir mektup yazdı. Bana mektubunda "Suriyeli çocuklar için bir şey yapmalısınız. Çünkü onlar da sizin çocuklarınız gibi ve barışı hak ediyorlar" dedi.
GAF BAŞKANI
Yaptığı gaflarla ünlenen ABD Başkanı Trump, bu huyundan vazgeçmedi. 20 Ocak'taki yemin töreninde katılım sayısının az gösterildiğini söyleyen Trump, basını yalan haber üretmekle suçlayıp, gazetecilere hakaret etti. Twitter'dan, 20 Ocak'ta çekildiğini iddia ettiği bir fotoğraf paylaşan Trump, "Dün ulaştırılan bir fotoğraf, alt ve üst kat basın salonlarında sergilenecek. Teşekkürler Abbas!" dedi. Ancak Trump'ın kalabalık fotoğrafında, Trump'ı protesto etmek için gerçekleşen Kadınlar Yürüyüşü'nün yapıldığı 21 Ocak tarihinin bulunması dikkat çekti.
KİM'İN KANKİSİ!
Hong Kong'da 2 sanatçı, gerçekleşmesi imkansız bir olaya imza attı! Trump ile Washington'ın düşmanı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un gibi giyinen sanatçılar, 2 lidere olan benzerlikleriyle şaşırttı.
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