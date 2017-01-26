Almanya'da 2000-2007 yıllarında 8'i Türk 10 kişiyi öldürmekle suçlanan aşırı sağcı terör örgütü Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) üyelerinin yargılandığı dava, 2018 yılına kadar uzayacak.

Almanya'nın en uzun yargı süreçlerinden biri olan NSU davasının eylül ayına kadar sonlandırması beklenirken Mahkeme Başkanı Manfred Götzl, 2018 yılının ocak ayına kadar yeni duruşma günleri açıkladı. Böylece eylüle kadar bitmesi öngörülen davanın uzaması kesinleşti.

Mayıs 2013'ten beri Münih Yüksek Eyalet Mahkemesinde görülen davada, NSU'nun hayattaki tek üyesi baş sanık Beate Zschaepe ile örgüte yardım ve yataklık yapmakla suçlanan 4 kişi yargılanıyor.

NSU üyeleri, 2000-2007 yıllarında 8'i Türk, 10 kişiyi öldürmek, 2 bombalı saldırı gerçekleştirmek ve 15 banka soygunu yapmakla suçlanıyor.

Davada son olarak psikiyatrist Henning Sass tarafından hazırlanan psikiyatrik değerlendirmede, Zschaepe'nin cezai ehliyetinin bulunduğu, ruhsal açıdan sağlıklı olduğu değerlendirmesi yer almıştı.

NSU'yu kuran Neonazilerin, yıllarca hücre evlerinde faaliyet göstermelerine rağmen Alman güvenlik birimleri tarafından tespit edilememiş olması ülkede büyük bir skandala yol açmış, daha sonra NSU üyelerinin geçmişte bazı istihbarat muhbirleriyle ilişki kurdukları ortaya çıkmıştı.