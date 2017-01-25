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' duvarı' kararını imzaladı

ABD Başkanı Donald , başkanlık özel yetkisini kullanarak ile ABD sınırına duvar inşa edilmesini onayladı.

Trumptan bir imza daha!

20 Ocak'ta yemin ettikten sonra görevine başlayan , sınır muhafızlarının sayılarının artırılmasını, kaçak göçmenlerin gözaltı sürelerini geçireceği yeni yerler açılmasını ve kaçakların sınırdışı edilmelerini de onayladı.

Seçim kampanyası sırasındaki söylemlerini, göreve gelir gelmez uygulamaya sokan Cumhuriyetçi Partili Başkan Trump'ın önümüzdeki günlerde ABD'ye yasal göçmen alınmasına da sınırlamalar getirmesi bekleniyor. Trump'ın bu uygulamalarının Müslüman Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerine yönelik olacağı öngörülüyor. Bu ülkeler arasında özellikle Suriye, Sudan, Somali, Irak, İran, Libya ve Yemen bulunuyor. Trump'ın ABD vizesini almayı zorlaştırıcı önlemler almayı planladığı da belirtiliyor.
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  • 25 Ocak 2017, Çarşamba 23:39
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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raptor raptor

Atlantik duvarını hatırladım bir an. gerçi bir işe yaramamıştı ama!!!

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 26.01.2017 00:59
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