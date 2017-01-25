RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili Sputnik'e yaptığı açıklamada, Lavrov'un 27 Ocak'ta Suriyeli muhalif grupların temsilcileriyle bir araya geleceğini doğruladı. Yetkilinin verdiği bilgiye göre, Moskova'daki görüşme sabah saatlerinde gerçekleşecek. Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Suriye görüşmelerine gönderilen Rus heyetinin başkanı Aleksandr Lavrentyev de dün yaptığı açıklamada, silahlı muhaliflerin 27 Ocak'ta Moskova'ya giderek Lavrov'la görüşeceğini söylemişti.
Rusya'dan kritik Suriye açıklaması
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 27 Ocak'ta Suriyeli muhaliflerle Moskova'da bir araya geleceklerini açıkladı.
RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ
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