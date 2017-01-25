Mucize kurtuluş

Son günlerde art ardaşiddetli depremlerle sallananİtalya, 18 Ocak günü çığfelaketi yaşadı. Deniz seviyesindenbin 200 metre yüksekliktebulunan Abruzzo eyaletine bağlıPescara kentindeki bir otele düşençığ sonucu 22 kişi yaşamınıyitirdi. İtfaiye ekiplerinin günlerdirsüren çalışmaları sonucundaotelin kazan dairesine ulaşıldığıaçıklandı. 23 kişiyi arama çalışmalarısürerken dün gelen haberherkese umut olmayı başardı.Yürütülen çalışmalar kapsamındaekipler, faciadan tam 5gün sonra 3 köpek yavrusunacanlı ulaştı. Büyük bir sevinçyaşayan ekipler, soğuktan bitkindüşmüş köpekleri hemen tedavialtına aldı. İtfaiye sözcüsü FabioGerman, 3 yavru köpeğinbulunmasının ardından halakayıp olan 23 kişiye ulaşılabileceğininumuduyla aramayadevam ettiklerini açıkladı.
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