Mucize kurtuluş

Son günlerde art arda şiddetli depremlerle sallanan İtalya, 18 Ocak günü çığ felaketi yaşadı. Deniz seviyesinden bin 200 metre yükseklikte bulunan Abruzzo eyaletine bağlı Pescara kentindeki bir otele düşen çığ sonucu 22 kişi yaşamını yitirdi. İtfaiye ekiplerinin günlerdir süren çalışmaları sonucunda otelin kazan dairesine ulaşıldığı açıklandı. 23 kişiyi arama çalışmaları sürerken dün gelen haber herkese umut olmayı başardı. Yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, faciadan tam 5 gün sonra 3 köpek yavrusuna canlı ulaştı. Büyük bir sevinç yaşayan ekipler, soğuktan bitkin düşmüş köpekleri hemen tedavi altına aldı. İtfaiye sözcüsü Fabio German, 3 yavru köpeğin bulunmasının ardından hala kayıp olan 23 kişiye ulaşılabileceğinin umuduyla aramaya devam ettiklerini açıkladı.