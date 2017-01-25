Derin Tower

Başkanlık yarışından bu yana Donald Trump hakkında sayısız suikast iddiaları ortaya atıldı! Son çıkan söylentiler ise tüm dünyada yankı uyandırdı. Güvenlik uzmanları, emlak zengini Trump’ın dünya genelinde yaptığı yatırımların terör saldırılarının hedefi olabileceğini açıkladı!
Donald Trump'ın ABD'nin 45'inci Başkanı seçilmesiyle yeni bir düzen başladı. Skandallarıyla gündemden düşmeyen Trump, söylemleriyle de tüm okları üzerine çekmeyi başardı. Trump'a savaş açan derin Amerika, türlü karalama kampanyaları başlattı. Öyle ki Amerika'nın Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), Trump'ın seçime hile karıştırdığı iddiasını ortaya attı. Son olarak Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'ı bile hedef aldı. Flynn hakkında, Rusya'nın Washington Büyükelçisi ile yaptığı telefon görüşmesi nedeniyle soruşturma başlattığını açıkladı. Tüm bunlar sürerken 8 Kasım'da yapılan Başkanlık seçiminden bu yana, Trump hakkında ortaya atılan suikast ihtimalleri de gündemi sarstı.
İDDİALAR KORKUTTU
Son olarak emlak zengini Trump'ın dünya genelinde yaptığı yatırımların terör örgütleri tarafından hedef alınabileceği ihtimali ortaya atıldı. Bu ihtimal, başta Amerikaolmak üzere tüm dünyadabüyük yankı uyandırdı. Ortaya çıkan söylentilerde özellikle Trump Tower'da çalışan işçilerin fidye için kaçırılabileceği, hatta kötü niyetli planlarda maşa olarak kullanılabileceği ihtimali yer aldı. CIA'nın yan kuruluşu RAND Corporation'da görevli siyaset bilimci Colin P. Clarke, Donald Trump'ın yatırımlarında çalışan güvenlik görevlilerini ve ülkelerin güvenlik uzmanlarını olabilecek terör saldırılarına karşı uyardı. Güvenlik uzmanları da Beyaz Saray'da geniş güvenlik önlemleriyle korunan Trump'ın önemli merkezlerde yer alan ismine yapılacak bir saldırının dünyada geniş yankı uyandıracağı açıklamasını yaptı. Buiddiaların ardından Trumpisimli rezidansta yaşayanGüney Kore lideri Kim OkKyu, "Binalar iyi korundğuiçin korkmuyorum" ifadesinikullandı. İngiliz medyası ise yine yapacağını yaptı! Terör saldırısı iddialarından bahsederken İstanbul'da bulunan Trump Tower'ınfotoğraflarını kullanıp Türkiye'yihedef göstermektenkaçınmadı.
Başkanlık seçiminin ardından Amerikan Gizli Servisi ve New York polisi, Trump ailesinin yaşadığı rezidansın çevresinde kuş uçurtmadı.
Donald Trump'ın ailesiyle kaldığı rezidans Amerika'nın en işlek caddelerinden birinde yer alıyor
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