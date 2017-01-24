Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika turu kapsamındaki Mozambik ziyareti, ülkede yaşayan Müslümanlar arasında memnuniyetle karşılandı.

Erdoğan'ın başkent Maputo'ya yapacağı bir günlük resmi ziyarete büyük ilgi gösteren Mozambikliler, bu ziyaretin iki ülke ilişkilerini geliştireceğini ve toplumlar arasındaki dayanışmayı daha da artıracağını inanıyor.

"ZİYARET ÇOK ÖNEMLİ"

Mozambikli iş adamlarından Ahmad Enveri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin kendilerini çok memnun ettiğini söyledi.

Ziyaret ile Türkiye-Mozambik ilişkilerinin gelişeceğine inandıklarını ifade eden Enveri, "Bu ziyaret bizler açısından çok önemli. Türkiye güçlü bir ülke. Türkiye'nin Mozambik'te yeni yatırımlar başlatacak olması ülkemizin kalkınmasında önemli bir işlev görecek" dedi.



"MOZAMBİK BÖLGE AÇISINDAN ÖNEMLİ"

İş adamı Faruk Jassat da Erdoğan'a "Hoşgeldin ülkemize demek istiyorum" ifadesini kullandı. Araba kiralama şirketi bulunduğunu, Müslümanların, Mozambik ekonomisinde önemli bir yeri olduğunu dile getiren Jassat, "Mozambik bölge açısından önemli bir ülke, turizmden tarıma fırsatlar ülkesi diyebiliriz. Eğer Türk iş adamları burada yatırım yaparlarsa hem kendileri kazanır hem de Mozambik kazançlı çıkar." diye konuştu.

Ziyaretin kendileri için de bir fırsat olduğunu belirten Jassat, iki ülke arasında iş birliği ve karşılıklı yatırımların bölgenin kalkınması için şart olduğunu dile getirdi.

"ERDOĞAN İSLAM DÜNYASININ EN GÜÇLÜ LİDERLERİNDEN"

Comunidade Muçulmana Başkan Yardımcısı Hassan Osman da "Mozambikli Müslümanlar olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın Mozambik'e gelecek olmasından çok memnunuz, Erdoğan İslam dünyasının en güçlü liderlerinden biri. Türkiye'nin güçlü olması yalnız sizi değil, Mozambikli Müslümanlar olarak bizleri de memnun ediyor. Biz Erdoğan için Allah'a dua ediyoruz. Diyoruz ki onu güçlü kıl ki biz de güçlü olalım." ifadelerini kullandı.