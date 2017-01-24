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'da düştü

RAI devlet televizyonundaki habere göre, Campo Felice yakınındaki kayak alanından aldığı yaralıyı taşıyan dağlık alana düştü. Helikopterin içerisinde 6 kişi olduğu öğrenildi.

İtalyada helikopter düştü

'nın orta kesiminde bulunan Abruzzo bölgesinde 6 kişiyi taşıyan bir in düştüğü bildirildi.

RAI devlet televizyonundaki habere göre, Campo Felice yakınındaki kayak alanından aldığı yaralıyı taşıyan helikopter dağlık alana düştü.

İtalya Sivil Koruma Ajansı, helikopterin, ülkede geçen hafta meydana gelen depremlerin ardından düşen çığda yıkılan otelin enkazında arama kurtarma çalışmalarına katılıp katılmadığının henüz belli olmadığını belirtti.

Arama kurtarma ekiplerinin dünkü çalışmasında otel enkazında bir cesede daha ulaşılmasıyla felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiği, kayıp sayısının 22'ye düştüğü ifade edilmişti.

Hafta sonu yapılan çalışmalarda olayın üzerinden uzun süre geçmesine rağmen enkazdan 11 kişi sağ çıkarılmıştı.
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  • 24 Ocak 2017, Salı 17:34
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