BBC'ye konuşan May, "Trump'la konuşacağımız birçok konu olacak. İki ülke arasındaki 'özel ilişkiyi' daha da geliştirmeyi amaçlıyoruz" dedi. May, gündemin "Ticari ilişkiler, terörle mücadele ve Suriye'deki çatışmalar" olduğunu söyledi. Trump ile Kraliçe II. Elizabeth arasındaki bu "özel ilişki" sosyal medyada da konu oldu. Hatta Trump, Kraliçe capsleriyle gündem yarattı. Hatta Photoshop'la yapılmış bin bir çeşit caps, dünyaya yayıldı. Kraliçe Elizabeth'in fotoğraflarına, Trump'ın yüzünün yerleştirilerek bir Instagram hesabının da oluşturulduğu görüldü. Oldukça inandırıcı olan bu görüntülerin, Buckingham Sarayı'nda rahatsızlık yarattığı öğrenildi.
III. Elizabeth
ABD Başkanı Trump’ı, ilk Kraliçe II. Elizabeth tebrik etti. İki ülke arasındaki “özel ilişkiyi” güçlendirmek istediğini belirtti. Trump ise bunun için söz verdi
BBC'ye konuşan May, "Trump'la konuşacağımız birçok konu olacak. İki ülke arasındaki 'özel ilişkiyi' daha da geliştirmeyi amaçlıyoruz" dedi. May, gündemin "Ticari ilişkiler, terörle mücadele ve Suriye'deki çatışmalar" olduğunu söyledi. Trump ile Kraliçe II. Elizabeth arasındaki bu "özel ilişki" sosyal medyada da konu oldu. Hatta Trump, Kraliçe capsleriyle gündem yarattı. Hatta Photoshop'la yapılmış bin bir çeşit caps, dünyaya yayıldı. Kraliçe Elizabeth'in fotoğraflarına, Trump'ın yüzünün yerleştirilerek bir Instagram hesabının da oluşturulduğu görüldü. Oldukça inandırıcı olan bu görüntülerin, Buckingham Sarayı'nda rahatsızlık yarattığı öğrenildi.
Etiketler: Donald Trump , Kraliçe Elizabeth
- 24 Ocak 2017, Salı
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