III. Elizabeth

ile ABD arasında yeni bir dönem başladı. Başkan Donald Trump , koltuğuna oturur oturmaz, ilk tebrik telefonunu Buckingham Sarayı'ndan aldı. Kraliçe II.Elizabeth, Trump'a başarılar diledi. Ülkesine davet etti. Birinci derecede ağırlama sözü verdi. Daha önceki ABD başkanlarını tebrik için aramayan Kraliçe'nin Trump'ı araması, iki ülke arasındaki "Özel ilişkiyi" geliştirmek istediği yorumlarına neden oldu. Haziran ya da Temmuz ayında Adalar Ülkesi'ni ziyaret etmek için söz verdiği öğrenilen Trump, Cuma günü Başbakan Theresa May'i Beyaz Saray'da kabul edecek. Trump seçim zaferinden sonra May ile yaptığı telefon konuşmasında kendisini Amerika'ya davet etmişti. Trump, May'e hayatta olmayan İskoç asıllı annesinin, Kraliçe Elizabeth 'in hayranlarından olduğunu söylemişti.BBC'ye konuşan May, "Trump'la konuşacağımız birçok konu olacak. İki ülke arasındaki 'özel ilişkiyi' daha da geliştirmeyi amaçlıyoruz" dedi. May, gündemin "Ticari ilişkiler, terörle mücadele ve Suriye'deki çatışmalar" olduğunu söyledi. Trump ile Kraliçe II. Elizabeth arasındaki busosyal medyada da konu oldu. Hatta Trump, Kraliçe capsleriyle gündem yarattı. Hatta Photoshop'la yapılmış bin bir çeşit caps, dünyaya yayıldı.Oldukça inandırıcı olan bu görüntülerin, Buckingham Sarayı'nda rahatsızlık yarattığı öğrenildi.