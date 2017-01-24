Yol Durumu
  1. Astana görüşmelerinin ilk günü sona erdi
  2. BM'den acı tabloyu gözler önüne seren rapor!

III. Elizabeth

ABD Başkanı Trump’ı, ilk Kraliçe II. Elizabeth tebrik etti. İki ülke arasındaki “özel ilişkiyi” güçlendirmek istediğini belirtti. Trump ise bunun için söz verdi

III. Elizabeth
İngiltere ile ABD arasında yeni bir dönem başladı. Başkan , koltuğuna oturur oturmaz, ilk tebrik telefonunu Buckingham Sarayı'ndan aldı. Kraliçe II.Elizabeth, Trump'a başarılar diledi. Ülkesine davet etti. Birinci derecede ağırlama sözü verdi. Daha önceki ABD başkanlarını tebrik için aramayan Kraliçe'nin Trump'ı araması, iki ülke arasındaki "Özel ilişkiyi" geliştirmek istediği yorumlarına neden oldu. Haziran ya da Temmuz ayında Adalar Ülkesi'ni ziyaret etmek için söz verdiği öğrenilen Trump, Cuma günü Başbakan Theresa May'i Beyaz Saray'da kabul edecek. Trump seçim zaferinden sonra May ile yaptığı telefon konuşmasında kendisini Amerika'ya davet etmişti. Trump, May'e hayatta olmayan İskoç asıllı annesinin, 'in hayranlarından olduğunu söylemişti.



BBC'ye konuşan May, "Trump'la konuşacağımız birçok konu olacak. İki ülke arasındaki 'özel ilişkiyi' daha da geliştirmeyi amaçlıyoruz" dedi. May, gündemin "Ticari ilişkiler, terörle mücadele ve Suriye'deki çatışmalar" olduğunu söyledi. Trump ile Kraliçe II. Elizabeth arasındaki bu "özel ilişki" sosyal medyada da konu oldu. Hatta Trump, Kraliçe capsleriyle gündem yarattı. Hatta Photoshop'la yapılmış bin bir çeşit caps, dünyaya yayıldı. Kraliçe Elizabeth'in fotoğraflarına, Trump'ın yüzünün yerleştirilerek bir Instagram hesabının da oluşturulduğu görüldü. Oldukça inandırıcı olan bu görüntülerin, Buckingham Sarayı'nda rahatsızlık yarattığı öğrenildi.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar