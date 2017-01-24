Suriye'de çözüm için hiçbir adım atmayan Almanya, Türkiye ve Rusya'nın arabuluculuğu ile Astana'daki zirveden rahatsız oldu... Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier, Suriye için çözümün sadece Cenevre'de olabileceğini savundu...

Suriye'de ateşkesin kalıcı bir hale gelmesi için tüm taraflar Kazakistan'ın başkenti Astana'da bir araya geldi.

Birçok Avrupa ülkesinden görüşmelere destek gelirken, Almanya ise zirveden rahatsız.Bu rahatsızlığı dillendiren ise Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeir oldu.

Alman Bakan, "Astana'da siyasi karar alınamaz" dedi.Suriye için kalıcı bir çözümün sadece Cenevre'de atılabileceğini savundu.Almanya'nın gözlemci statüsüyle görüşmelere katıldığını vurgulayan Steinmeier, "Astana'daki görüşmeler bir ara adımdır.Türkiye, Rusya ve İran ile Suriye'deki savaşta aktif olan gruplar arasında ağırlıklı olarak askeri konulara ilişkin işbirliği hususları ele alınacaktır" dedi.

Alman Dışişleri Bakanı, Avrupa Birliği'nin de çok sayıda Suriyeli sığınmacının kaçtığını belirtti.Yakın bir komşu olması nedeniyle de çözüm sürecinde yerini alması gerektiğini ifade etti.Ancak sığınmacı konusunda da verdiği sözleri yerine getirmeyen Almanya, Türkiye ve Rusya'nın defalarca ateşkes çağrısı yapmasına da sessiz kalmıştı.

Çözüm bulma arayışları içerisinde dahi destek vermek yerine rahatsız olan Almanya'nın bu tutumu yine gözlerden kaçmadı.Almanya'nın her geçen gün yaptığı skandal açıklamalar bir kez daha akıllarda soru işareti bıraktı...