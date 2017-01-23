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'dan rejimine uyarısı

, rejimi güçlerinden Suriye'deki e uymasını istedi.

Rusyadan Esed rejimine sert uyarı

'nın Suriye'deki gözlem merkezinde görevli üst düzeyli bir yetkili, Ria-Novosti ajansına yaptığı açıklamada, rejim güçlerinin periyodik ateşkes ihlallerinden endişe duyduklarını ifade etti.

İsmi açıklanmayan Rus yetkili, rejim güçlerine bazı komutanlarının ateşkes anlaşmasına uyması gerektiğinin "sert bir şekilde" iletildiğini aktardı.

Suriye'de Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğündeki ateşkesin genel anlamda gözetildiği belirtilen açıklamada, günde ortalama 6 ihlal tespit edildiği kaydedildi.
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  • 23 Ocak 2017, Pazartesi 18:14
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