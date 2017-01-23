Hollanda Başbakanı Müslümanları hedef gösterdi

İktidarda bulunan Liberal Parti lideri Rutte, Hollanda'daki gazetelerin birçoğuna "Bütün Hollandalılara" başlıklı tam sayfalık ilan verdi.
İlan metninde toplum huzurunun bozulmasına izin vermeyeceklerini ifade eden Rutte, son yıllarda toplum huzurunu bozan davranışların arttığını belirtti. Rutte, toplumda herkesin aynı kefeye konamayacağını, bu tür davranışlarda bulunan kişilerin ayıklanması gerektiğini vurguladı.
Rutte, "kurallara uymayanların ülkeyi terk etmesi gerektiğini" savundu.
Hollanda Başbakanı Rutte, bir gazeteye verdiği röportajda da toplumda bazı davranışların kendisini rahatsız ettiğini söyledi.
Buna örnek olarak Müslüman birinin şoför olarak bir otobüs firmasıyla yaptığı iş görüşmesinde firma yetkilisi kadının elini sıkmamasını verdi.
Mülakat sonucunda işe alınmayan kişi firmaya dava açtıktan sonra mahkemenin bu kişiyi haklı bulmasını çok tuhaf bulan Rutte, "Bana göre otobüs firması kesinlikle haklı. Bir otobüs şoförünün dininden dolayı kadınlara elini uzatmaması kabullenemez. Bunun için ben ve çoğu insanlar buna tepkimizi gösteriyoruz çünkü Hollanda normlarında herkes birbirine elini uzatmalı." ifadesini kullandı.
Ülkeye yeni gelenlerin Hollanda'daki özgürlüğü suistimal ederek kendi kültürlerini dayatmasını "görgüsüzlük" olarak niteleyen Rutte, "Başkasından beklediğin davranışı önce kendin göstermelisin." diye konuştu.
Hollanda'da yapılan son anketlerde, iktidarda olan Rutte'nin partisi Liberal Parti, aşırı sağcı Geert Wilders'in Özgürlük Partisinin ardından ikinci sırada gözüküyor.
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Bir kisiye elinizi verip vermemekte kisisel tercih özgürlügü vardir. Kural olarak önce bayan elini uzatir erkek buna reaksiyon gösterir. Bayan tanidiginiz bir kisi ise, yani önceden el verme olayi yasanmis ise, ona elinizi verdiginizde onu "taciz etme" durumu söz konusu deyildir. El vucudumuza yardimci bir organdir. Bir baskasina el verdigimizde "sizede yardimci olurum" anlamini tasir. Almancada "h el fen" fiilinin, ingilizcede "h el p" fiilinin ortasindaki "el" Türkcemizden gitmektedir. Bastaki h harfi fiilin okunusunda anlam kolayligi saglamasi icindir. "Yardim" sözcügünün kökeni "El verdim" ifadesinden uyarlamadir. Umarim el vermemenin ne anlama geldigini anlatabilmisimdir..!
hollandada yasayan bir turk vatandasi olarak baskan rutteyi kiniyorum ne kadar kolay ulkeyi terk et demek haklarimizi ver hemen terk edelim
hollanda basbakani bir müslüman elini vermiyorsa nasil oluyorda milyonlarca müslümana ayni mumeleyi yapiyorsun hem kendin söylüyorsun hem terbiyesizlik yapiyorsun basbakan isen dünyayi sen yaratmadin
Yıllardır söylüyoruz. Hollanda sözde iyi bir ülke, ama yabancılardan, bilhassa Türklerden en çok nefret eden ve onları en çok rencide eden bir ülke. Kendileriyle hemfikir olmayan bütün müslümanlara olan kinleri çok hemde çok fazla. 46 yıldıldır burada oldugumdan dolayı sadece dogruları yazıyorum.
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