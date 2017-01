Dünya kadınları Trump’a karşı

Başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump 'ı dünyanın dört bir yanından kadınlar protesto etti. "adı verilen gösteri ler, Avustralya'dan Kenya'ya Fransa'dan Hindistan'a kadar birçok ülkede düzenlendi. Washington'daki yürüyüşe, ABD'nin farklı şehirlerinden de destek geldi. Özellikle New York, Chicago, Los Angeles ve Boston gibi şehirlerde binlerce protestocu sokaklarda Trump yönetiminin seçimlerde dile getirdiği politikaları protesto etti. Beyaz Saray'a yürüyen protestocuların ellerinde "", "Kadın haklarına saygı duy Trump", "Ben O'nu (Hillary) destekliyorum", "yazılı pankartlar taşıdıkları görüldü. Melbourne'de binlerce kadın ise Trump karşıtı sloganlar attı. Benzer siyasetçilerin Avustralya'da da iktidara gelebileceği uyarısında bulunuldu. Paris'te Eyfel Kulesi yakınlarındaki Trocadero Meydanı'nda bir araya gelen çoğunluğunu kadınların oluşturduğu yaklaşık 2 bin gösterici, Paris Barış Anıtı'na kadar yürüdü. "Teşekkürler Trump bizi aktivist yaptın", "Sevgi Amerika'yı büyük yapar nefret değil" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, Trump'ın kadın karşıtlığı ve ırkçılık içeren söylemlerini hatırlattı. İngiltere'nin başkenti Londra'da ABD Büyükelçiliği önünde başlayan yürüyüşün son durağı ise Trafalgar Meydanı oldu. On binlerce kişi 'Irkçılığa hayır, Trump'a hayır', 'Çöplük Trump' sloganları attı., Trump karşıtı gösterileri canlı yayınladı. Protestolara ünlü şarkıcı Madonna da katıldı. "Bu karanlık dönem boyunca birlikte yürüyelim ve her adımda korkmadığımızı bilelim" diyen Madonna,. Birliğimizde güç var. Hiçbir karşıt gücün, gerçek bir dayanışma karşısında şansı yoktur" ifadelerini kullandı. Madonna, şimdiye kadarama bunun hiçbir işe yaramayacağını bildiğini söyledi.Başkanı Donald Trump,'in Virginia'daki merkezini ziyaret etti. Trump, medyanın kendisi ile ABD istihbarat teşkilatları arasında bir kin varmış algısını yarattığını belirterek "Onlar yeryüzündeki en haysiyetsiz şeyler" dedi. Trump, "İstihbarat toplumu ve CIA'ye yönelik Donald Trump'tan daha güçlü hisleri olan kimse yok.. Sizi seviyorum, size saygı duyuyorum. Biz tekrar kazanmaya başlayacağız ve bunun da başını siz çekeceksiniz" dedi.