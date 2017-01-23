Berlin'in yeni havalimanı bu sene de açılamıyor

Berlin Belediye Başkanı Michael Müller ve Berlin Brandenburg Havalimanı Başkanı Karsten Mühlenfeld, Berlin Brandenburg Havalimanının, bu yıl için planlanan açılışının 2017'ye yetişmeyeceğini açıkladı.

Son ertelemeyle havalimanının açılışı beşinci kez ertelendi.

Şirket yönetimi, havalimanının yangın söndürme sisteminde sorun olduğu sonucuna vardı. Şirketten yapılan açıklamada, yangın durumunda bin 200 kapının çalışması için yeniden kablo döşenmesi gerektiği duyuruldu.

Mühlenfeld, havalimanının 2017 içinde açılmasının çok riskli olacağını belirtti. Belediye Başkanı Müller ise açılışın 2018 yılını geçmeyeceğini söyledi.

Havalimanına şimdiye kadar 6,5 milyar avro harcandığı, havalimanının boş kalmasının maliyetinin her ay 17 milyon avro olduğu hesaplanıyor.

Havalimanının geleceğiyle ilgili bir sonraki toplantının 7 Şubat'ta yapılması planlanıyor.

Berlin'de bulunan Schönefeld ve Tegel havalimanlarının yerine açılması planlanan Berlin Brandenburg Havalimanının açılışı ilk önce 2011 olarak belirlenmişti.