Berlin'in yeni havalimanı bu sene de açılamıyor

Berlin Belediye Başkanı Michael Müller ve Berlin Brandenburg Havalimanı Başkanı Karsten Mühlenfeld, Berlin Brandenburg Havalimanının, bu yıl için planlanan açılışının 2017'ye yetişmeyeceğini açıkladı.
Son ertelemeyle havalimanının açılışı beşinci kez ertelendi.
Şirket yönetimi, havalimanının yangın söndürme sisteminde sorun olduğu sonucuna vardı. Şirketten yapılan açıklamada, yangın durumunda bin 200 kapının çalışması için yeniden kablo döşenmesi gerektiği duyuruldu.
Mühlenfeld, havalimanının 2017 içinde açılmasının çok riskli olacağını belirtti. Belediye Başkanı Müller ise açılışın 2018 yılını geçmeyeceğini söyledi.
Havalimanına şimdiye kadar 6,5 milyar avro harcandığı, havalimanının boş kalmasının maliyetinin her ay 17 milyon avro olduğu hesaplanıyor.
Havalimanının geleceğiyle ilgili bir sonraki toplantının 7 Şubat'ta yapılması planlanıyor.
Berlin'de bulunan Schönefeld ve Tegel havalimanlarının yerine açılması planlanan Berlin Brandenburg Havalimanının açılışı ilk önce 2011 olarak belirlenmişti.
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İçimizdeki Alman hayranları pek içerlemişler... Neyse... Hani derler ya gün gelir devran döner diye... Biz 3. havalimanının ilk etabını 2018'de açıyoruz, İki yıl daha ertelesinler, beraber açarız, sıkıntı yok bizim açımızdan!
akiniz Hamburgda bir büyük AVM acmislar...burya Kadar iyi...ihale bedeli 80 Milyon Euro bitis rakami. 800 Milyon euro olsun ama güzel olmus...dediler...proje disinda hic bir ek..yok...yani o Kadar
almanya,euroya gecerek ve ab olusumuna liderlik ederek kendi ayagina kendi kapan oldu. halkta para yok, yüzler gülmüyor, tasarruf tasarruf diye kemerler gerildi, herkes soruyor nerde o mark Zamani, heryer civil civil insan kaynardi, ama millet simdi para harcarim diye sokaga adim atmiyor mümkün olmadikca
böyle giderse o havalimanini acamayacaklar, bu havalimani deneme tahtasina Döndü. alman kalitesi de dibe vurdu, eskisi gibi kaliteye pek önem verilmiyor, halkta para kalmadi, tasarruf icinde herkes, yüzler gülmüyor, asiri sagcilar gelirse paralar firmalar yerine halka akitilacak. Hitlerin savasla yapamadigini ekonomi ile ab ülkelerini fethetmeyi amaclayan almanya, yönetici sinif alman, calisan isci kesimi diger uluslar olacak sekilde agini örmeye calisiyor ama sonlari yakin, yunánlilar alamanlari öpecek, almanlarca sevilmeyen Balkan ülkelerinin insanlari bu almanlari simdiden sindiriyor, kendi ülkesinde alman Garip olmus vaziyette, Balkan cingene birligi almanyayi bitirecek ve ab icinde sadece Balkan ülkeleri ve onlarin cingene nüfusu kalacak. bu grup calismayip calan, cogunlugu devletten gecinen kesimdir almanyada
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