AB Konseyine süt tozuyla protesto

Avrupa Birliği'nin (AB) piyasaya süt tozu sürerek süt fiyatlarını düşürmeyi amaçlayan politikası protesto edildi.

Avrupalı süt üreticileri, AB Tarım ve Balıkçılık Konseyi toplantısı sırasında protesto gösterisi düzenledi. Avrupa Süt Kurulunun (EMB) organize ettiği ve AB Konseyi binasının önünde yapılan gösteriye, onlarca süt üreticisi katıldı.

AB'nin süt fiyatlarını düşürmeye yönelik politikasının protesto edildiği gösteride, çuvallar dolusu süt tozu getirilen bir kepçeyle konsey binasının önüne döküldü. Süt tozu nedeniyle hem binanın önü hem de çevresi beyaza büründü.

EMB Başkan Yardımıcısı Sieta van Keimpema, yaptığı açıklamada, Avrupalı süt üreticilerinin krizde olduğunu belirterek "Piyasaya süt tozuyla müdahale edilmesi çok sorunlu. Hatta geçen hafta, çok düşük fiyat teklifimizi reddettiniz." dedi. Keimpema, AB'den gelen ucuz süt tozuyla Afrika piyasalarının doldurulmasının hem Avrupa hem de Afrika için yıkıcı olduğunu savundu.

AB Komisyonu, geçen ay üye ülkelerle varılan anlaşma neticesinde, yağsız süt tozu satışı yaparak piyasalara müdahale edilmesi yönündeki teklifini açıklamıştı.

Avrupa'da süt fiyatları, üreticilerin gönüllü olarak kısıtlamaya gitmesi nedeniyle yükselişe geçti. Şu anda, Avrupa'da sütün litresi 32 centten satılıyor. Üreticiler ise sütün litre maliyetinin 40 cent olduğunu ve mevcut fiyatının masrafları karşılamadığını, dolaysıyla fiyatı daha da düşürmeye dönük politikaların kendileri açısından yıkıcı olduğunu savunuyor.