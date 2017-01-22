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'ye katılan bir 'li daha öldü

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu 'ye açıktan destek veren 'nin örgüte katılan bir vatandaşı daha Rakka operasyonunda öldürüldü.

YPGye katılan bir ABDli daha öldü

Rakka'nın terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılması için terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu öncülüğündeki DSG'nin karadan başlattığı ve koalisyon güçlerinin havadan destek verdiği Rakka operasyonunda Amerikalı bir YPG'linin daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

KOD ADI: KAWA AMED
Suriye'deki Kürt internet sitelerinde yer alan habere göre Rakka operasyonu kapsamında 15 Ocak'ta Siwediye kasabasında çıkan çatışmada 'Kawa Amed' kod adlı Amerikalı YPG'li Paolo Todd'un yaşamını yitirdiği belirtildi.

CENAZESİ ABD'YE GÖNDERİLDİ
Los Angeleslı olan Paolo Todd'un 4 Kasım 2016'da YPG'ye katıldığı belirtildi. Todd'un cenazesinin Erbil üzerinden 'ye gönderileceği belirtildi.
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  • 22 Ocak 2017, Pazar 19:05
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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nergiz nergiz

TERÖRIST ISTERSE CONI OLSUN ISTERSE HANS OLSUN DAYA BORUYU INLESIN.

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır0
cevapla 22.01.2017 21:24
şaban şaban

gebermiş

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır0
cevapla 22.01.2017 19:27
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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