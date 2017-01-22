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Hong Kong-Bişkek seferini yapan ACT havayollarına ait kargo uçağının Bişkek'te düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 39'a çıktığı bildirildi.

Kırgızistandaki uçak kazasında ölü sayısı yükseldi

Hong Kong-Bişkek seferini yapan ACT havayollarına ait kargo uçağınınBişkek'te düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 39'a çıktığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, sonrasında yoğun bakıma kaldırılan 29 yaşındaki Sagınbek Rahmanov'un tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, kazada yaralanan 16 kişinin tedavilerinin Bişkek'teki hastanelerde sürdüğü kaydedildi.

Bişkek Uluslararası Manas Havaalanı yakınlarında, ACT Havayollarına ait uçak, iniş yaptığı sırada 16 Ocak'ta TSİ 04.20'de Daça Su yerleşim birimine düşmüştü. Kazada, kaptan pilot İbrahim Gürcan Dirancı, ikinci pilot Kazım Öndül, yükleme uzmanı Melih Aslan ve uçuş teknisyeni İhsan Koca'nın yanı sıra 34 vatandaşı hayatını kaybetmişti.

Uçağın karakutuları analiz için Moskova'ya gönderilmiş, karakutuların önceki gün deşifre edilmeye başlandığı ifade edilmişti.
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  • 22 Ocak 2017, Pazar 20:35
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