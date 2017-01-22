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Kahraman Türk

Kanada’da dönercilik yapan ’nun dükkanının karşısındaki binada yangın çıktı. Gözünü kırpmadan alevlerin arasına dalan Kaşıkçıoğlu, ülkede kahraman ilan edildi

Kahraman Türk
Kanada'nın Edmonton kentinde pizza ve döner salonu işleten Rıza Kaşıkçıoğlu (47), yaptığı insanlık göreviyle gönüllerde taht kurdu. Türk işadamının 4 ay önce açtığı dükkanın karşısındaki binada, geçtiğimiz günlerde yangın çıktı. Dumanları fark eden Kaşıkçıoğlu, eşine acil yardım hattı 911'i aramasını söyledi. Daha sonra 'Yangın var' diyerek bağırmaya başladı. Ardından da binaya girdi. Korkusuzca alevlerin arasına daldı. Mahsur kalan komşularını kucağında taşıyıp kurtardı. İtfaiye gelene kadar neredeyse bütün binayı tahliye etmeyi başardı. Engelli bir vatandaşı bile tekerlekli sandalyesiyle birlikte omuzlayıp dışarı çıkardı. Yaptığı cesur davranışla herkesin takdiri topladı. Ülkede kahraman ilan edildi. Dairelerin zillerini çalıp yangın alarmlarını çalıştırdığını belirten Kaşıkçıoğlu, "Rastladığım tüm dairelerin zillerini çalıp yangın alarmlarını çalıştırdım. Bunun üzerine insanlar hemen sokağa çıkmaya başladı. 7'nci katta bir dairede dumanlar içinde kalmış, tekerlekli sandalyede yaşlı bir kadın gördüm. Onu da tekerlekli sandalyesiyle sırtıma alıp dışarı çıkardım Yangında bir kişinin öldüğünü, bir kişinin de yaralandığını öğrendim.

'İNSANLIK VAZİFEMİ YAPTIM'
Biz Türküz. İnsanlık vazifemi yaptım. O ölen ve yaralanan kişilerin bulunduğu yeri bilsem oraya da hiç düşünmeden girerdim" diye konuştu. Olaydan sonra dükkanına daha fazla müşteri gelmeye başladığını aktaran Kaşıkçıoğlu şöyle devam etti: "Normalden çok ama çok fazla müşteri trafiği başladı. Gelen herkes tebrik ediyor. Telefonlar susmuyor. Türkler, Kanadalılar herkes tebrik ediyor." Türkiye'nin Ottawa Büyükelçisi Selçuk Ünal da Kaşıkçıoğlu'nu telefonla arayarak kutladı. Büyükelçi Ünal, "Göstermiş olduğu insani hareket tarzı, cesaret ve fedakarlıktan dolayı Tokatlı vatandaşımızı tebrik ediyorum" dedi.


Yangından Rıza Kaşıkçıoğlu sayesinde kurtulan Kanadalılar Türk işadamına sarılarak teşekkür etti.



KORKUYLA İZLEDİLER
Yangının çıktığı binada oturanlar büyük panik yaşadı. Yanlarına aldıkları evcil hayvanları ve eşyalarıyla sokaklara fırladı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri ise uzun süren çabalar sonucu yangını kontrol altına almayı başardı.
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