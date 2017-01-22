İlk basın toplantısını düzenleyen Beyaz Saray'ın yeni sözcüsü Spicer, Trump'ın yemin törenine katılanların sayısının Amerikan basınınca olduğundan çok daha az gösterildiğini öne sürerek, bu yöndeki haberleri "yanlış ve utanç verici" diye değerlendirdi.

"ŞİMDİYE KADARKİ EN BÜYÜK KALABALIKTI, NOKTA"

Spicer "Bu, şimdiye kadar burada ve dünya genelinde bir devir teslim törenindeki en büyük kalabalıktı, nokta. Kasıtlı olarak bunu yaptılar ki destek en az seviyeye insin" dedi.







ABD basınında, Obama'nın yemin ettiği 2009'daki törene çok daha fazla kişinin katıldığını bildiren yayın organlarından biri de New York Times gazetesiydi. Gazete, yukarıdaki fotoğrafların ikisinin de yemin töreninden 45 dakika önce çekildiğini iddia etti. New York Times, Trump'ın konuşması başlayana dek, izleyicilerin tören alanına girmeye devam ettiğini hatırlattı.



Ancak birçok Cumhuriyetçi Partili, karşılaştırma yapılan fotoğraflardan 2017'dekinin, yemin töreninden saatler önce çekildiğini savundu.