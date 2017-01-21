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Yeni Başkan yeni ABD

Emlak milyarderi , ABD’nin 45. başkanı seçildi. Dün Obama’dan görevi devralıp resmen koltuğa geçti. Amerika’da yeni bir devrin startını verdi

Yeni Başkan yeni ABD
2009 yılında ABD başkanı seçilen Barack Obama'nın 8 yıllık dönemi sona erdi. Amerikalılar, 8 Kasım'da yeni başkanı seçmek için sandığa gitti. Çekişmeli bir seçim yarışının ardından Cumhuriyetçi aday Donald Trump, ABD'nin 45. başkanı seçildi. "Emlak kralı" Trump, ABD tarihinin en zengin başkanı olarak kayıtlara geçti. Ancak seçim kampanyası döneminde ırkçı söylemleriyle gündeme gelen Trump, bazı kesimler tarafından protesto edildi. Trump hakkında tartışmalar sürerken, ABD için büyük gün geldi. Tüm dünya, dün 200 milyon dolara mal olan görkemli için gözünü Washington'a dikti.



KAPIDA KARŞILANDI
Washington'a giden Trump, ilk olarak Washington D.C.'deki Lincoln Anıtı'nın önünde halka seslendi. Birlik, beraberlik ve değişim sözü verdi. "ABD'yi yeniden yücelteceğiz" dedi. Trump ve ailesi daha sonra Washington'daki ST John Kilisesi'ndeki dini törenin ardından Beyaz Saray'a gitti. Burada Obama-Michael Obama tarafından kapıda karşılan Trump daha sonra yemin töreni için ABD Kongre Binası'na geçti. 8 yıldır Beyaz Saray'da oturan Obama, başkanlık yemini eden Trump'a görevi devretti. Öte yandan tören sırasında Trump karşıtları ve destekçileri, Washington'da karşı karşıya geldi. Polis, tarafları biber gazı kullanarak ayırabildi.



ABD'Yİ TEKRAR BÜYÜK YAPACAĞIZ
Trump, Kongre'de yemin ederek ABD'nin 45. Başkanı oldu. Halka seslenen yeni başkan, "Onlarca yıl yabancı şirketleri ve başka ülkelerin ordularını güçlendirdik, kendi ordumuzu zayıflattık. Trilyonlarca dolar harcayıp başka ülkeleri zenginleştirdik. Artık bu geçmişte kaldı. Yeni yollar, havalimanları inşa edeceğiz. Amerika'yı tekrar büyük yapacağız" dedi.


Trump karşıtları, kongre binası önünde protesto gösterisi yaptı. Polis, orantısız güç kullandı.



ÜNLÜ PROTESTO
Trump karşıtları ve destekçileri Washington'a aktı. Taraflar arasında zaman zaman arbede çıktı. New York'ta düzenlenen gösterilere Robert De Niro ve Cher gibi ünlü isimler de katıldı. Londra, Brüksel ve Kiev'de de Trump karşıtı gösteriler vardı.
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  • 21 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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