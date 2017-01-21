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'a mesaj: Ben hazırım

Rusya Devlet Başkanı Vladimir 'in Basın Danışmanı Dmitry Peskov, Putin'in ABD Başkanı Donald ile görüşmeye hazır olduğunu açıkladı. Peskov, görüşmenin önümüzdeki aylar içerisinde olabileceğini söyledi.

Trumpa mesaj: Ben hazırım
Rusya Devlet Başkanı Vladimir 'in Basın Danışmanı Dmitry Peskov, Putin'in ABD Başkanı Donald ile görüşmeye hazır olduğunu bildirdi.

Bu önümüzdeki haftalarda olmayacak. İyi düşünmek gerekirse, görüşmenin önümüzdeki aylarda olabilir

Peskov, BBC TV kanalına yaptığı açıklamada, iki liderin görüşmesinin organize edilmesi için haftaların değil ayların gerekli olduğunu belirtti.

Peskov, "Bu önümüzdeki haftalarda olmayacak. İyi düşünmek gerekirse, görüşmenin önümüzdeki aylarda olabilir. Bunun haftalar içerisinde gerçekleşeceğini düşünmüyorum. ABD Başkanı, öncelikle Amerika'daki işleriyle ilgileniyor. Bu bizde de böyledir, eğer bana Devlet Başkanı'mızın göreve geldikten sonra ne yapacağını sorarsanız, Rusya'nın işleriyle ilgileneceğini söylerim, çünkü bunlar Putin'in önceliğidir. Rusya böyle bir görüşmeye hazır. Putin'in bu görüşmeye hazır olacağından şüphe duymuyorum. Bu konu iki lider arasında gerçekleşecek telefon konuşmasında ele alınabilir. Devlet Başkanı Putin'in Trump'ı göreve gelmesinin ardından arayacağını ve onu tebrik edeceğini düşünüyorum, bu tebriğin olması gerek" dedi.
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  • 21 Ocak 2017, Cumartesi 18:52
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