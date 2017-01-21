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Kurtaran lık

altında kalan 8 kişi canlı kurtarıldı

Kurtaran çığlık
İtalya felaketiyle sarsıldı. Ülkenin orta kesimlerinde meydana gelen depremlerin ardından önceki gün Pescara kentinde çığ felaketi yaşandı. Rigopiano Gran Sasso Resort Oteli'nin üzerine çığ düşmesi sonucu tam bir can pazarı yaşandı. 30 kişi hayata gözlerini kapadı. Otelin enkazındaki arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, felaketten 42 saat sonra bir mucize gerçekleşti. Çığlık sesleri duyan kurtarma ekipleri, enkaz altında
kalan 8 kişiye canlı ulaştı. Kurtarma ekipleri bu 8 kişinin kendileriyle konuşabildiklerini aktardı. Yetkililer ise çığ altından şu ana kadar 2 kişinin cesedinin çıkarıldığını açıkladı. Çığ düşmesi sebebiyle yerinden 10-15 metre kayan otelin enkazında arama-kurtarma çalışmaları ise sürüyor.
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  • 21 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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