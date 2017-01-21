Kurtaran çığlık

İtalya çığ felaketiylesarsıldı.Ülkenin ortakesimlerindemeydanagelendepremlerinardındanönceki günPescarakentinde çığfelaketi yaşandı. RigopianoGran Sasso Resort Oteli'ninüzerine çığ düşmesi sonucutam bir can pazarı yaşandı.30 kişi hayata gözlerinikapadı. Otelin enkazındakiarama-kurtarma çalışmalarıdevam ederken, felaketten42 saat sonra bir mucizegerçekleşti. Çığlık sesleri duyankurtarma ekipleri, enkaz altında
kalan 8 kişiye canlı ulaştı. Kurtarma ekipleri bu 8 kişinin kendileriyle konuşabildiklerini aktardı. Yetkililer ise çığ altından şu ana kadar 2 kişinin cesedinin çıkarıldığını açıkladı. Çığ düşmesisebebiyle yerinden 10-15metre kayan otelinenkazında arama-kurtarmaçalışmaları ise sürüyor.
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