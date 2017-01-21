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Bebek rekoru

Bebek rekoru
Bosna Hersek'in Banja Luka şehrinde yaşayan Nimeta Ceric (78), bebek doğurtma rekoru kırdı. Şehrin "En ünlü ebesi" olan ve 20 yıl önce emekli olan Ceric, 40 yılık ebelik hayatı boyunca gerçekleştirdiğini açıkladı.
  • 21 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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