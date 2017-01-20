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faciası

Yangın faciası
İran'ın başkenti Tahran'da iş yeri olarak kullanılan 15 katlı eski bir binada çıktı. İtfaiyenin 4 saat süren çalışmasıyla söndürülmeye çalışılırken bina itfaiye ekiplerin üzerine çöktü. devlet televizyonu, ilk belirlemelere göre en az 37 itfaiye ekibinin enkaz altında kaldığını duyurdu. Yetkililer, ölü sayısının artabileceğini söyledi.
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