Trump dönemi resmen başladı

ABD'nin 45'inci Başkanı Donald Trump, Kongre'de 21 pare top atışının ardından görevi resmen devraldı.



ABD'nin 45'inci başkanı seçilen Donald Trump. Beyaz Saray'da Başkan Barack Obama ve eşi Michelle Obama tarafından karşılanmasının ardından yemin töreni için Kongre'ye geçti. Törende Trump'tan önce Başkan Yardımcısı Mike Pence yeminini etti. Trump ise, geniş katılım gerçekleştirilen törende 21 para top atışı esnasında yemin etti. "Ant içerim ki ABD Başkanlığı görevini sadakatle yürüteceğim. ABD anayasasını var gücümle savunacak, müdafaa edeceğim. Tanrı yardımcım olsun" diyerek yemin ettikten sonra konuşmasını gerçekleştirdi. Başkan olarak ilk konuşmasını gerçekleştiren Trump, konuşmasına Obama'ya teşekkür ederek başladı



Trump'ın konuşması:

Yüksek Mahkeme Baş yargıcı, sayın başkan Bush, Obama, Clinton ve herkese çok teşekkürler. Biz Amerika'nın vatandaşları olarak büyük bir ulusal çaba içerisinde girmiş bulunuyoruz. Ülkemizi tekrar tesis etmek istiyoruz. Herkesten çok iyi bir çaba görüyoruz. Amerika ve dünya bu çabanın sonuçlarını görecek. Karşımıza zorlukla çıkacak. Pek çok zorlukla karşılaşacağız ama işimizi başaracağız. Bu basamaklarda yıllardır bu şekilde toplanıyoruz. Sayın Başkan Barack Obama ve Michelle Obama'ya katkıları için teşekkür ediyorum. Muhteşemdiler.

"ONLARIN BAŞARILARI SİZİN BAŞARINIZ OLMADI"

Washington DC'deki iktidarı alıyoruz ve sizlere halka veriyoruz. Washington gelişti ancak bu varlığı ne yazık ki insanlar alamadı. Pek çok fabrika kapandı, işlerini kaybeden insanlar oldu ama Washington hep kendini korudu, halkını korumadı. Buradaki zaferler sizin zaferlerle olmadı, onların elde ettikleri başarı sizlerin başarısı olmadı. Kutlanacak şeyler halk için kutlanacak şeyler değildi. Değişim başlıyoru çünkü bu an sizin anınız. Bu an size ait.





Herkes şu an sizi dinliyor. Bu ana kadar böyle bir şey görülmedi. Eğitim sistemi nakit içinde boğulmasına rağmen gençlerimizi ve çocuklarımızı bilgiden mahrum edecek şekilde tesis edilmiş. Suç örgütleri, çeteler birçok insanın hayatını mahfetti. Bütün bu hikaye burada nihayetlenmiş bulunuyor. Biz bir milletiz, tek milletiz. Her birimizin acısı bizim acımız. Onları hayalleri bizim hayallerimiz. Bizim başarımız ancak onların başarısı olursa önemli.

"BUNDAN SONRA GELECEĞE BAKACAĞIZ"

Bütün Amerikalılara yeminim şu olacak. Onlarca yıldır Amerikan sanayiini zora sokacak şekilde uluslararası ticarete yönlendik. Ve bizim askeri gücümüzü ve ordumuzu zayıflatacak hareketlere giriştik. Öyle bir noktaya geldik ki, trilyonlarca dolar harcamışız yurt dışında. Bunlar olup biterken Amerika'nın altyapısı onarılamaz bozukluğa doğru ilerlemeye başladı. Diğer ülkeleri zenginleştirirken bizim ülkemizdeki refah neredeyse kaybolmaya başlamış. Yatırımcılar topraklarımızdan uzaklaşmaya başlamış. Ve milyonlarca Amerikalı çalışanı yolda bırakmış. Orta sınıfın refahı dünyadaki farklı yerdelere dağıtılmış. Şimdi ve bundan sonra sadece geleceğe bakacağız.





"2 BASİR KURALI TAKİP EDECEĞİZ"

Sizi asla yarı yolda bırakmayacağım. Köprüler, havalimanları, tüneller, bu şahane ulusun hizmetine sunacağız. İnsanları işsizlik maaşından çıkartıp tekrar işe yerleştireceğiz ve Amerikan iş gücünü merkeze koyacağız. 2 basit kuralı takip edeceğiz. Amerikalılar tarafından yapılacak her şey ve Amerikalılar işe alınacak. Tüm dünyadaki uluslarla dostane ilişkiler kuracağız. Tabii ki her ulus ve ülke kendi öncelikleri dahilinde ilerlemeyi tercih eder. Biz de ABD olarak kendi önceliklerimizle parlayacağız. Radikal İslamcı teröristlere karşı savaşacağız ve bu dünyanın yüzünden onları tamamen sileceğiz.





"HER ZAMAN BİRLİK İÇERİSİNDE OLACAĞIZ"

Bizim önyargıya hiç yerimiz yok. İncil bize Tanrı'nın insanlarının birlik halinde yaşamasının şahane bir şey olduğunu söylüyor. Dürüst bir şekilde konuşacağız ancak her zaman birlik içerisinde olacağız. ABD birlik olursa kesinlikle durdurulamaz. Hiçbir korku olmasına gerek yok. Korunuyoruz ve her zaman da korunmaya devam edeceğiz. Askeri kuvvetlerimizdeki erkekler ve kadınlar tarafından korunuyoruz. En önemlisi Tanrı tarafından korunuyoruz, korunmaya devam edeceğiz.





Bir ulus olarak ancak uğraş vermeye devam ettiğimiz sürece ayakta kalırız. Hep konuşulan ama hiç harekete geçilmeyen politikadan uzak duracağız. Artık boş konuşma zamanı geçti, harekete geçme zamanı. Biz siyah da olsak, kahverengi de olsak bu milleti seven kan hepimizde var. O kanı paylaşıyoruz. Milliyetçi kanımız ortak. Aynı zaferi düşleyen düşlerimiz var. Aynı bayrağın altında kalbimiz çarpıyor.



TÖREN ÖNCESİ KİLİSE ZİYARETİ

Trump'ın ilk durağı Washington'daki ST John Kilisesi oldu.





KİLİSEDEN SONRA BEYAZ SARAY'DA

Kilisedeki dini törene eşi Melanie Trump'la katılan Donald Trump daha sonra Beyaz Saray'a geçti. Trump burada Başkan Barack Obama ile buluştu.







ABD Başkanlığı görevini devralmak üzere New York'tan başkent Washington'a gelen Trump ve eşi Melania, Beyaz Saray'da Obama çifti tarafından karşılandı

Trump için geleneksel bir mektup var, Obama'nın mektubu kendisine ilettiği öğrenildi.





Saray kapısında Barack Obama ve eşi Michelle Obama tarafından samimi bir şekilde karşılanan Donald Trump ve eşi Melaine Trump bir süre Beyaz Saray'da kaldı.

Daha sonra ilk olarak Melaine Trump ve Michelle Obama ardından da Donald Trump ve Barack Obama ayrıldı.







TÜRKİYE'DEN ÇAVUŞOĞLU VE İHSAN DURDU KATILDI

Devir teslim törenlerine katılmak üzere Washington'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Başbakanlık Danışmanı İhsan Durdu da yemin törenine katıldı.



OBAMA'DAN SON MESAJ

Beyaz Saray'daki Oval Ofis'ten ayrılması sonrasında gazetecilerin 'hüzünlü' hissedip hissetmediği sorusunu yanıtlayan Obama, "Tabii ki" yanıtını verdi. Obama, ABD halkına son sözlerinin ne olduğunun sorulması üzerine de "Teşekkür ederim" dedi.







CLİNTON DA TÖRENDE

Hillary ve Bill Clinton da törene katılmak üzere Kongre'ye geldi. Seçimlerin kaybedeni Hillary Clinton, bir muhabirin "Burada olduğuz için ne hissediyorsunuz" sorusunu yanıtsız bıraktı. Hillary Clinton ve Donald Trump, ABD seçimlerinin sona ermesinden bu yana yani 2,5 aydır ilk kez yüz yüze gelecek. Obama'nın selefi George W. Bush da devir töreni için Kongre binasına geldi.