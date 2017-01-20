‘Ölüyoruz’ mesajı

İtalya önceki günkü depremlerin ardından dün de Pescara'daki çığ felaketiyle sarsıldı... Pescara'nın Rigopiano mevkisinde bulunan Hotel Rigopiano GranSasso Resort'a hava koşulları ve sismik hareketlerinin tetiklemesiyle oluştuğu tahmin edilen çığ düştü. Yetkililer, ilk açıklamada sadece 3 kişinin kayıp olduğunu açıkladı.
YETKİLİLER UMUTSUZ
Ancak daha sonra, 30 kişinin kayıp olduğuna dikkat çekildi. Reuters haber ajansı, felakette çok sayıda insanın hayatını kaybettiğini açıkladı. Kayıp 30 kişiye ulaşılması için başlatılan çalışmalar sürerken, çığ altında kalan oteldeki bir turist çiftin, "Yardım edin! Soğuktan ölüyoruz" diye mesaj atarak, yardım çağrısında bulunduğu ortaya çıktı. Deprem bölgesindeki çetinkış koşulları ve kar yağışı, ekiplerinyardım ulaştırmasını güçleştirdi. Olaydan 14 saat sonra ilk yardım ekibinin bölgeye ulaştığı ve umutsuz oldukları belirtildi. İtalya, 1995'te Nepal'de meydana gelen,42 kişinin öldüğü olaydan beri en büyükçığ felaketini yaşadı. Yine Nepal'deki çığ felaketlerinde 1996'da üç, 2014'te 16, 2015'te 18 kişi ölmüştü. Ocak 2016'daFransa'da yaşanan çığ felaketinde isealtı kişi hayatını kaybetmişti.
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