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ler 'ı karıştırdı

ABD'de Donald 'ın başkanlığını kabul etmeyen gruplar, sokaklarını savaş alanına çevirdi.

Eylemciler Washingtonı karıştırdı

ABD Başkanlığına seçilen Donald 'da görkemli bir törenle yemin edip ABD'nin 45'inci başkanı olarak göreve başlayacak.

MAĞAZALARA DA SALDIRIYORLAR
Tören öncesi bir araya gelen öfkeli gruplar, Washington sokaklarını savaş alanına çevirdi. Trump karşıtı slogan atan ler, çevredeki mağazaların camlarını kırdı.



POLİS GAZ KULLANIYOR
Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede, polis ekipleri protestoculara karşı gaz kullanıyor. Olayların büyümemesi için bölgeye çok sayıda polis ekibi yönlendirildi.

Trump karşıtı bir göstericinin elinde çekiçle cadde üzerindeki bir mağazanın camlarını indirdiği görülüyor.
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  • 20 Ocak 2017, Cuma 19:21
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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misafir misafir

BETER OLUN BETER.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 20.01.2017 23:25
mehmet mehmet

BİZE yaptıklarının bin katını allahım bela olarak ülkelerine verir inşallah.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 20.01.2017 22:06
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