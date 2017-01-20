ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump Washington'da görkemli bir törenle yemin edip ABD'nin 45'inci başkanı olarak göreve başlayacak.

MAĞAZALARA DA SALDIRIYORLAR

Tören öncesi bir araya gelen öfkeli gruplar, Washington sokaklarını savaş alanına çevirdi. Trump karşıtı slogan atan göstericiler, çevredeki mağazaların camlarını kırdı.





POLİS GAZ KULLANIYOR

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede, polis ekipleri protestoculara karşı gaz kullanıyor. Olayların büyümemesi için bölgeye çok sayıda polis ekibi yönlendirildi.





Trump karşıtı bir göstericinin elinde çekiçle cadde üzerindeki bir mağazanın camlarını indirdiği görülüyor.



