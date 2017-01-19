ABD Başkanı Obama, Beyaz Saray'daki son basın toplantısında yeni dönemde ABD-Rusya ilişkileri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu
"ABD ile Rusya arasında yapıcı ilişkilerin olması her iki ülkenin de yararınadır." vurgusunu yapan Obama, bunun için çok çalıştıklarını ancak istediklerini gerçekleştiremediklerini kaydetti.
PUTİN'İ SUÇLADI
Moskova'nın son dönemdeki tavrını eleştiren ABD Başkanı, "Putin döneminde Amerika karşıtı söylemler yükseldi." dedi.
Rusya'ya uygulanan yaptırımların, bu ülkenin Ukrayna'ya yönelik saldırgan tavrından kaynaklandığının altını çizen Obama, yaptırımların nükleer silahlarla bir ilgisinin olmadığını hatırlattı.
Obama, "Rusya zorla bu ülkeye girdi. Bunu keserseniz yaptırımlar da kalkar diye birçok kez söyledik." ifadelerini kullandı. Trump'ın "Rusya'ya uygulanan yaptırımları kaldırabiliriz" açıklaması hatırlatılan Obama, bununla ilgili kararın ve sorumluluğun yeni yönetimde olacağını dile getirdi.
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Türkiye ve Rusya hedeflerinde ,soğuk savaşı bitmiş zannediyorduk onuda hortlattılar dünyayı güvenliksiz ,huzursuz bir hale getirmeyi başardılar bu durumu düzeltmek için Türkiye ,Rusya ve Trump başkanlığında Amerikanın işbirliği içerisinde çözüme odaklanması gerekiyor.Bu müttefiklik koşulsuz ve karşılıklı güven ve eşitlik ilkesine dayanmalı.
haydi sende obama rusyayila bir zamanlar kol kala yidiniz sen deyilmisin o ulkeyi natonun parcasi yerine koyup butun savas teskilatiyile suriyeye savan sende iki pust kadar eli kanlisin
obayana yana yana geberirsin İnşallah, pislik terörist chpkk hdpkk = fetö teröristi onlarda senin gibi terör belasıyla geberirler.
Obama döktüğün kanda boğulacaksın İnşaallah terörist öldürür seni
Obama ve Kılıçtaroğlu ayn genleri taşıyor ikide yalancı,iki yüzlü ve güvenilmez.Ancak Kılıçtaroğlu bir adım önde
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