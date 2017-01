İslamofobiye karşı tek yumruk

Maç dışında efendiliği, ringdeyse acımasızlığıyla tanınan Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Anthony Joshua (27), "yenilmez" olarak hafızalara yerleşti. Şu ana kadar çıktığı her karşılaşmada rakiplerini nakavt eden Nijerya asıllı İngiliz sporcu, bu özelliğiyle otoriteler tarafından, Haziran 2016'da hayatını kaybeden efsane boksör Muhammed Ali'ye benzetildi. İngilizler ise boksta İngiltere'ye büyük bir gurur yaşatan Joshua'yı sırf namaz kıldığı için sosyal medyada linç etmek istedi. Boks şampiyonu Anthony Joshua, arkadaşlarıyla birlikte Dubai'ye gitti. Burada bir camiye gidip namaz kılan sporcu, fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Yenilmez boksör, cami içerisinde çekilmiş fotoğrafını da "İkindi namazında kardeşime katılmak harikaydı" notuyla twitter hesabından paylaştı. Ancak bu durum İslam düşmanı İngilizler'i rahatsız etti. Bu aşamadan sonra Avrupa'da artan İslam karşıtlığı ve nefret söylemleri bir kez daha kendisini gösterdi. Joshua'yı namaz kılarken gören İslam karşıtları, ünlü boksöre hakaret mesajları gönderdi. Bazıları, 29 Nisan'da Ukraynalı Klitchko ile maça çıkmaya hazırlanan Joshua'yı artık desteklemeyeceklerini söyledi. Nefret yorumları bunlarla sınırlı değildi.



'ÜLKEMİ HEMEN TERK ET'

Bazı İngilizler, namaz kılan ünlü boksörün ülkeyi hemen terk etmesini istedi. Bazıları da sosyal medyadan İngiltere Başbakanı Theresa May'e "Joshua'yı sınır dışı et" diye seslendi. Twitter'ı sallayan nefret içerikli mesajlar, Avrupa'nın kişisel hak ve özgürlüklere tahammül edemediğini bir kez daha belgeledi. Camiden fotoğraf paylaşan Joshua, daha önce herhangi bir dine inanmadığını ancak inançlara ilgi duyduğunu söylemişti.







18'DE 18 NAKAVT

Nijerya asıllı İngiliz boksör Anthony Joshua, 2007 yılında boksa başladı. Çok sayıda başarıya imza attı. Şu ana kadar çıktığı 18 maçın 18'ini de nakavtla kazanmayı başararak müthiş bir istatistik yakaladı. 2011'de "Dünya Amatör Boks Şampiyonu", 2012'de "Olimpiyat Şampiyonu", 2016'da da "Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu" olarak boks tarihine adını yazdırdı.



'ADAM GİBİ ADAM'

İngilizler, sırf camide namaz kıldığı için şampiyon boksör Joshua aleyhinde karalama kampanyası başlattı. Irkçılar, saygısızlıkta sınır tanımadı. Skandalın ardından sosyal paylaşım sitesi Twitter yıkıldı. Türkiye'den Joshua'ya destek mesajları yağdı:

⇔ İngilizler'i bırak, Türkiye adına maçlara çık kardeşim.

⇔ Türkiye'ye gel...

⇔ Kral adamsın Joshua...

⇔ Avrupa'nın demokrasi anlayışı işte bu...

⇔ Böyle güzel insan Türkiye'ye yakışır.

⇔ Özgür iradeye saygılı olun bağnazlar.

⇔ Batı'nın medeniyet yalanı...

⇔ Saygısızlar...

⇔ Muhammed Ali'nin veliahtı... Adamsın!

⇔ Helal olsun sana...

⇔ Adam gibi adam.

⇔ Eli öpülesi sporcu!

⇔ İşte iman gücü...

⇔ Joshua, Muhammed Ali'nin yolunda...