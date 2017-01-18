Almanya'da Yeşiller partisinin genel seçim için liste başı adayları Cem Özdemir ve Katrin Göring-Eckard olarak belirlendi.
Buna göre, Almanya'da ilk kez Türk kökenli bir siyasetçi bir partinin liste başında seçime girecek. Özdemir Türkiye aleyhine açıklamalarıyla ve sözde 'Ermeni soykırımı' iddiasını meclise taşıyan isim olarak biliyor.
Yeşiller Partisi Siyasi Direktörü Michael Kellner tarafından yapılan açıklamada, 61 bin üyeden yaklaşık 33 bininin oy kullandığını, buna göre de Cem Özdemir'in 12 bin 204 oy, Robert Habeck'in 12 bin 129, Anton Hofreiter'in ise 8 bin 886 oy aldığını ifade etti.
Seçimlerde Cem Özdemir'in sadece 75 oy farkla seçilmesi dikkati çekti.
Partinin bayanlarda liste başı adayı ise Katrin Göring-Eckardt oldu. Tek aday olan Göring-Eckard 23 bin 967 oy aldı.
Bu sonuçlara göre, 24 Eylül'de yapılacak genel seçimde partinin seçim kampanyasından Cem Özdemir ve Katrin Göring-Eckard sorumlu olacak.
Yeşiller'in seçim sonrası muhtemel bir koalisyona dahil olması durumunda Cem Özdemir Başbakan Yardımcılığı veya Dışişleri Bakanlığı görevine gelebilecek.
kalan karakter 1000
bu herif orjini itibari ile zaten türk düşmanı olduğu biliniyor.alman gavuruda böyle şahıslardan faydalanacak doğal olarak.
Dis devletlerin bazilari boyle pislikleri besleyip silah olarak bize karsi kullaniyorlar,Biz de Meclise Disarda yetismis o ulkeyi taniyan Vatan sevdalisi,evladi Turk milletvekili yerlestirelim,Boylece bu Ulkeleri daha iyi tanima ve etkin siyaset etme imkani olur.
Cok Gülünc - Cok Komik.
Yakında can Dündar ı da cumhurbaşkanı adayı. Zekeriya öz de adalet bakanı yaparlarsa şaşırmayalım. Almanya Türk milletinin ve devletinin düşmanı olursan baş tacısın. Devletimiz güçlendikçe yakında hainlerden birini papa yapabilirler.
Köpekler sahiplerine ihanet etmez.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.