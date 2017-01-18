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Sarayda mutlu Mesut

Arsenal’in yıldızı ’in 141 milyon liralık evi, göz kamaştırdı

Sarayda mutlu Mesut
İngiltere'nin ünlü futbol kulübü Arsenal'de top koşturan Mesut Özil, Londra'daki yeni saray yavrusu eviyle gündeme geldi. Haftalık aldığı 140 bin Sterlin maaşıyla en fazla kazanan futbolcular arasında ilk sıraya oturan Özil, malikhane için tam 35 milyon Euro (141 milyon lira) ödedi. Komşularından biri, "Kiralamak yerine evi satın alması, Arsenal için iyi haber. Demek ki buradan gitmeyi düşünmüyor" dedi. Bir başka komşusu ise "Umarım huzurumuzu kaçırmaz. Müslüman olduğu için çılgın partiler yapacağını sanmıyorum" diye konuştu. Sade ama şık çizgilerin hakim olduğu 4 katlı evde, sinema salonu, bar, 6 yatak odası, 6 misafir odası, 3 banyo, yüzme havuzu, güzellik salonu bulunuyor. Ayrıca garajda son model Mercedes ve Lamborghini hazır bekliyor.
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  • 18 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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