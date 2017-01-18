Miami’de silahlı saldırı

ABD'nin Miami eyaletinde düzenlenen Martin LutherKing Günü etkinlikleri sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 10 kişi yaralandı. Yetkililer,yaralananların tamamının 30 yaşından küçük olduğunu açıkladı. özaltına alınan iki kişinin sorgulandığı belirtildi. Etkinlik için yüzlerce kişinin toplandığı parktaki silahlı saldırı nedeniyle birçok kişinin baygınlık geçirdiği açıklandı. Terörsaldırısı ihtimalinin de kuvvetliolduğuna dikkat çekildi.
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