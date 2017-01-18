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'da peş peşe deprem!

’nın başkenti ’da 5.3 şiddetinde deprem meydana geldi.

İtalyada peş peşe deprem!
'da 'nın yaklaşık 100 kilometre kuzeyinde 5.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Çok sayıda artçı sarsıntının da meydana geldiği ifade edilirken, ölü ya da yaralı olmadığı belirtildi. Depremin ardından metro boşaltıldı.

Ağustos ayında Amatrice kasabasında meydana gelen depremde 300 kişi hayatını kaybetmişti.
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  • 18 Ocak 2017, Çarşamba 14:16
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