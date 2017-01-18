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Gülnara yaşıyor

Gülnara yaşıyor
Özbekistan'ın merhum Devlet Başkanı İslam Kerimov'un zehirlenerek öldürüldüğü ileri sürülen kızı Gülnara Kerimova'nın (44) yaşadığı ortaya çıktı. Babasının koltuğuna geçeceği iddia edilen Gülnara'nın, İsviçre'den gelen savcılarca kara para aklama suçundan sorgulandığı bildirildi. Cenevre Barosu'nun başkanı ve mahkeme tarafından Kerimova'yı temsil etmek için görevlendirilen avukat Gregoire Mangeat, sorgulamanın 9 ve 10 Aralık tarihlerinde Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yapıldığını, toplam 23 saat sürdüğünü söyledi. Avukat Mangeat, Kerimova'nın sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek "Taşkent'teki eski evinin müştemilatında tutuluyor. Ama dış dünyayla temas kurması yasak" dedi. Dedesinin adını taşıyan İslam Kerimov, bir süre önce Özbek yetkililere yaşadığını düşündüğü annesinin nerede tutulduğunu sormuştu.
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  • 18 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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