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" ve Rusya ile sorununu çözebiliriz"

Cumhurbaşkanı Hasan , İran, ve Rusya’nın birlikte hareket etmesi durumunda sorununu çözebileceğini ifade etti.

Türkiye ve Rusya ile Suriye sorununu çözebiliriz

Yerli ve yabancı basın mensuplarının katıldığı basın toplantısında gündeme ilişkin konuları değerlendiren ; , ve Rusya'nın Astana müzakereleri için büyük çaba sarf ettiğini söyledi.

Ruhani,"Tüm çabamız Astana'nın 'deki tüm sorunların çözümü için bir başlangıç olup son adım olmamasına yöneliktir" dedi.

"ETKİN GÜÇ OLDUĞUMUZU GÖSTERİYOR"
İran Cumhurbaşkanı , "İran, Türkiye ve Rusya birlikte Halep ve Suriye'de ateşkes sağlayabiliyorsa, bu mesele bu üç ülkenin etkin güç olduğu ve bu işi birlikte çözebileceğiniz gösteriyor" diye konuştu.
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  • 17 Ocak 2017, Salı 20:36
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