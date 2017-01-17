Trump’ın 7 harikası!

YENİ ABD'nin Başkanı Donald Trump, çok önemli açıklamalar yaptı. Karşı olduğu birçok konuda net konuştu.
NATO 'nun problemleri olduğunu uzun zaman önce söylemiştim. Hem de çok. Birincisi, NATO modası geçmiş bir kurum. Yapısı bir işe yaramıyor. Çünkü çok uzun yıllar önce tasarlanmıştı. İkincisi, ülkeler ödemeleri gerekeni ödemiyor.
İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı çok zekice bir davranıştı. Bu adım, İngiltere'nin daha güçlü kalmasını sağlayacak. 16 yıl önce kaybettiğim annem Mary Anne MacLeod, Kraliçe 2. Elizabeth'i çok severdi.
Çin , ABD'ye tecavüz ediyor. Çin, dünyadaki en büyük hırsızlığı yapıyor. Ben bu duruma izin vermeyeceğim. Bunu herkes görecek.
AB , Almanya'nın aracı oldu. Merkel de mülteciler konusunda çok hata yaptı.
Irak'ın işgali, muhtemelen ülkemiz tarihinin en kötü kararıydı. İşgal, arı kovanına çomak sokmaktı. Bu hatadan kurtulmak da uzun sürdü ve hala tam olarak bunun etkilerinden çıkamadık.
Artık yeter. Meksika sınırına gerçek bir duvar öreceğiz. Eroin ve diğer uyuşturucuların New Hampshire'a gelmesini engelleyeceğiz.
CNN International, Hillary News gibi. CNN, yalan haber yapan bir kurum. Hatta berbat bir kurum...
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